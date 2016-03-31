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35 yaşındaki adam Suriyeli çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı

Çocuk devlet gözetimi altına alındı

31 Mart 2016 19:43

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 35 yaşındaki bir şahıs, 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir kafeye birlikte giderek oturduğu kız çocuğunu taciz eden şahıs, kafe çalışanları tarafından uyarılmasının ardından kafeden ayrıldı. Şahıs peşinden giden çalışanlar ve vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Darp edilince kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Milliyet'te yer alan haberdeki iddialara göre, 35 yaşlarındaki Mustafa Ç. isimli bir şahıs, 9 yaşlarında olduğu tahmin edilen Suriyeli kız çocuğuyla kafeye gelerek oturdu. Bu sırada şahıs, iddialara göre küçük çocuğu öpmeye ve taciz etmeye başladı. Kafeterya çalışanları durumu fark etti. Adamın küçük kız çocuğuna yönelik tacizine dayanamayan çalışanlar, şahsı sözlü olarak uyardı. Mustafa Ç., gelen çalışanlara ise çocuğun kendisinin kızı olduğunu söyleyerek kafeteryadan çocukla birlikte dışarıya çıktı.

 


Linç edilmek istendi


Bu sırada dışarıya çıkıp uzaklaşmaya çalışan adam, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs, hem vatandaşlar, hem de iş yerindeki çalışanlar tarafından linç edilmek istendi. Darp edilen Mustafa Ç., daha sonra vatandaşların ellerinden kurtularak kaçmaya başladı. Bu sırada durum ise polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, alarma geçerek güvenlik kameralarından şahsın kimliğini ve eşkalini tespit ederek peşine düştü.Aranan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Söz konusu çocuk ise devlet tarafından koruma altına alındı.

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