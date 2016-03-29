Karaman'da lise öğrencisine taciz iddiası: Müdür yardımcısı açığa alındı

Karaman'da 11'inci sınıf öğrencisi Ş.B.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan, bir lisenin müdür yardımcısı 48 yaşındaki M.Ç., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı. Öğrenci Ş.B. öğretmenin kendisine, "Ergenlik dönemindesin, cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilirim” dediğini söyledi. Ş.B.’nin ses kaydına aldığı aralarında geçen konuşmanın dinletilmesi üzerine M.Ç.’nin suçunu itiraf ettiği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Muammer Şen'in haberine göre olay, geçen 24 Mart günü meydana geldi. 11’inci sınıf öğrencisi Ş.B., ailesine, müdür yardımcısı M.Ç.’nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

Ailesi de durumu polise bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine M.Ç. aynı gün ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’nü götürüldü. Kız öğrencinin, "Ergenlik dönemindesin, cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilirim” şeklindeki iddiasını kabul etmeyen M.Ç.’nin ifadesinde Ş.B.’yi kızıyla birlikte okuduğu için tanıdığını daha önce odasına gelip, ailevi sıkıntılarından bahsettiğini, yine olay günü de öğrencinin odasına gelip rahat tavırlar sergilediğini, kendisine küs olup, olmadığını sorması üzerine de, cinsel içerikli konuşmalar olduğu sürece küs olmayacağını söylediğini, bunun üzerine de kendisinden etkilendiğini söylediğini ve tacizde bulunmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.



Ses kaydı ortaya çıkınca suçunu itiraf etti!



Öğrenci Ş.B.’nin ses kaydına aldığı aralarında geçen konuşmanın dinletilmesi üzerine M.Ç.’nin suçunu itiraf ettiği iddia edildi. M.Ç., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. M.Ç. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de dün itibariyle M.Ç.’yi görevden alıp hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.