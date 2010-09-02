'35 yaşında 5 tane kardeşim olduğunu öğrendim'

T24 - Türk pop müziğinin usta isimlerinden müzisyen Levent Yüksel, Alem FM’de katıldığı bir programda hayatı hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.





Yıllarca gerçek anne ve babasını tanımadığını ve ancak 35 yaşında kendisi hakkındaki gerçekleri öğrendiğini itiraf eden Yüksel, kendi ağzından acılarla geçen hayatından kesitleri dinleyicilerle paylaştı. İşte Yüksel'in hayatından çarpıcı gerçekler:





• Antalya’da 1964 yılında doğmuşum. Anne baba dediğim insanlar dedem ve anneannemmiş.



• Dedem de zaten anneannemin ikinci eşiymiş. Bunu da çok geç öğrendim.



• Abla dediğim insan, yıllar sonra öğrendim ki aslında annemmiş.



• 35 yaşında da gerçek babam beni birden aradı sonra da rahmetli oldu.



• Yakın tarihte de hep baba bildiğim ve baba dediğim dedemi kaybettim.



• Aslında benim hiç kan bağım olmayan bir adamdı ama bana tam bir babalık yaptı. Ben bir yaşındayken babam dedemin yanına gelmiş ama dedem bizim kazada öldüğümüzü söylemiş.



• 35 yaşında 5 tane daha kardeşim olduğunu öğrendim.



