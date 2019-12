-35. MADDE MECLİS'E GELİYOR KAYSERİ (A.A) - 25.07.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, TSK İç Hizmet Kanunun 35. maddesiyle ilgili olarak, ''CHP grubu olarak biz muhtemelen önümüzdeki hafta içinde kanun teklifi de vereceğiz'' dedi. Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri gezisi sırasında parti otobüsünde bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu. TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine ilişkin açıklamalara değinen Okay, ''İktidarın yüreği yetiyorsa bunu Hükümet tasarısı olarak getirsin, ama getiremez'' dedi. Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''CHP'nin arkasına saklanarak, böylece siyasette yeni polemiklere girmek istiyorlar. CHP grubu olarak biz muhtemelen önümüzdeki hafta içinde kanun teklifi de vereceğiz. Ondan sonra da açıkça şunu söyleyeceğiz; 'var mısın, yok musun? Laf çevirme, laf ebeliği yapma' diyeceğiz. Eğer meclisi toplayacaklarsa derhal toplasınlar. En kısa sürede içinde TSK İç Hizmet Kanunun 35. maddeyi yeniden revize ederek veya kaldırarak, yeni bir düzenleme haline gelmesine, eğer hükümetin yüreği yetiyorsa gelsin katkı versin.'' CHP'li bir belde belediye başkanının Bingöl'de referandumda ''evet'' oyu vereceğine ilişkin açıklamalarına da değinen Okay, şunları kaydetti: ''Bir belediye başkanımız Bingöl'de Recep Tayyip Erdoğan'ın şovunun parçası olmuş. Bir belediye başkanının Başbakan'a nezaket çerçevesinde elini sıkması, onunla beraber olması olağandır, ama Başbakan'ın siyasetinin malzemesi olması partinin kimliğiyle, CHP'nin anlayışıyla bağdaşmaz. CHP Genel Başkanı'nın ve CHP'lilerin anayasaya değişikliğine 'hayır' propagandası yaptığı bir süreçte, bunu söyleyen CHP'li bir belediye başkanı kafasına 'evet' külahı giyip sokaklara dökülüyorsa o belediye başkanının CHP içinde işi yoktur. Hakkında gerekli disiplin işlemi yapılacaktır. Ama ona yakışan onurlu tavır derhal, disiplin kurulunun kararını beklemeden CHP'den istifa etmelidir.''