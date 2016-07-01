35 kişi diri diri yakıldığında böyle önlem alınmamıştı!

Sivas katliamının 23. yıl dönümü nedeniyle yarın şehirde düzenlenecek anma programları öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Otel çevresine ve anma programının yapılacağı alana geçiş güzergahlarında 3 bine yakın polisin görev yapacağı bildirildi. 2 Temmuz 1993'te 35 kişi Madımak Oteli'nin içinde diri diri yakıldığında güvenlik önlemleri yetersiz kalmıştı, olay yerine gelen jandarma ekipleri ve polis eylemcilere müdahalede bulunmamıştı.

Sivas'taki Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisinin katledildiği ve 2 eylemcinin de öldüğü olayların 23. yıl dönümü kapsamında yarın yapılacak anma programı için kentte tedbirler artırıldı.

Bugün (1 Temmuz 2016) saat 20.00 itibariyle bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılarak araç parkına izin verilemeyeceği belirtildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilecek anma töreninde, önceki yıllarda olduğu gibi kentte Valilik ve Belediye öncülüğündeki protokol üyeleri eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakacak.

"Madımak, 'utanç müzesi' olsun"

Alevi Dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılacağı büyük anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'nde toplandıktan sonra, Mevlana Caddesi üzerinden yürüyüşe geçerek kent meydanını üzerinden eski Madımak Oteli’nin bulunduğu, eski Belediye Sokak önüne gelecek. Grupların, Madımak Oteli binasının 'utanç müzesi' olması yönündeki talepleri yinelenecek.