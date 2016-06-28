Sivas Katliamı başvurusuna bakacak AYM üyesi sanıkların avukatı çıktı!

Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle kapanan ve AYM’ye taşınan Madımak katliamı davasına bakacak AYM üyesinin sanıkların avukatı olduğu ortaya çıktı. Madımak katliamında hayatını kaybeden şair - yazar Metin Altıok’un kızı CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok kişisel Twitter hesabında, davaya bakacak AYM üyesinin sanıkların avukatı Celal Mümtaz Akıncı'nın olduğunu yazdı.

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yakılan Madımak Oteli’nde çoğunluğunu Alevi 33 yazar ve ozan ile iki otel çalışanın hayatını kaybettiği olayda yaşamını yitirmişti.

Olayı duyuran Altıok "Skandal! Sivas Davası zaman aşımı kararı Anayasa Aahkemesinde. Anayasa mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı sanık avukatı!" ifadelerini kullandı.