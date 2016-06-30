Sivas Katliamı'nda yitirilen canlar Ankara’da anılacak

2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas katliamında yitirdiğimiz şair Behçet Aysan (1949-1993) ile bağnazlığa kurban verilen diğer canlar, yarın Ankara’da, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikle anılacak. Etkinliğe oyuncu Orhan Alkaya, gazeteci Işık Kansu ile şairler Ahmet Telli ve Akif Kurtuluş katılacak. Ilgıt Dağüstün'ün piyano, Bekir Dincer'in viyolonsel ile eşlik edeceği, kızı Eren Aysan'ın aralarında olacağı etkinlik saat 18.30’da başlayacak.

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yapılan Pir Sultan Abdal şenliğine katılanlar, kentteki gericilerin hedefi haline gelmiş, Madımak otelinin ateşe verilmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Katliamda şair Metin Altıok, yazar Asım Bezirci, ozanlar Nesimi Çimen ve Haslet Gültekin yaşamını yitirmiş, Aziz Nesin kıl payı kurtulmuştu. Davanın zamanaşamına uğraşamına dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisi “hayırlı olsun” şeklinde olmuştu.

“Bir yaz günü oldu bunlar/ gri yagmurlar yağıyordu/ çekildi bütün kılıclar/ ben bir yanda rakip hayat/ denizse köpürüyordu/ ve şarkılar söylüyordu/ alabildiğince bir siren/ ölmemi istemiyordu.”

(Behçet Aysan’ın Düelle şiirinden.)

Mersin'de anma töreni yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesi'nde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şubesi öncülüğünde Yarenlik Alanı'nda düzenlenen anma etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi destek verdi. Yangında ve İstanbul Atatürk Havaalanı'nda meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yangında ölen 33 kişinin isimleri tek tek okunurken katılımcılar; "Burada" diye karşılık verdi.

Ölenlerin anısına saz eşliğinde hep birlikte deyişlerin söylendiği anma etkinliğinde konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cuma Erçe, katliamlarla anılan bir ülkede yaşadıklarını belirterek, "Bir katliamda yitirdiğimiz canları anmak üzereyken başka bir katliamı yaşatıyorlar bize. Dolaysıyla Madımak'ın dumanı tütmeye devam ediyor. Madımak yangını Türkiye'nin dört bir yanında ve Ortadoğu coğrafyasında yanıyor. O nedenle bu gün Sivas şehitlerimizi analım dedik. Ama maalesef eli kanlı çeteler İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yeni bir katliama neden oldu. Aynı 10 Ekim Ankara Gar Meydanı'nda olduğu gibi, aynı Kızılay'da, Suruç'ta, Taksim'de olduğu gibi o nedenle bu gün iki anmayı birlikte yapacağız" dedi.