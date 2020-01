35. İstanbul Film Festivali bugün başlıyor

Gösterdiği filmlerin çeşitliliği ve niteliğiyle 35 yıldır önder konumunu koruyan İstanbul Film Festivali, bugün başlıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen film festivali 17 Nisan’da sona erecek.

Festivalde 187 uzun metrajlı, 10 kısa ve 24 deneysel filmin yer alıyor.

Festival programında yer alan filmler şöyle:

ULUSAL YARIŞMA / NATIONAL COMPETITION (11 FİLM / 11 FILMS )

YARIŞMA DIŞI / OUT OF COMPETITION (4 FİLM / 4 FILMS)

YENİ TÜRKİYE SİNEMASI / NEW TURKISH CINEMA (8 FİLM / 8 FILMS )

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI / NATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION (12 FİLM / 12 FILMS)

ÖZEL GÖSTERİMLER / SPECIAL SCREENINGS (2 FİLM / 2 FILMS)

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI / NATIONAL SHORT FILM COMPETITION (10 FİLM / 10 FILMS)

TÜRK KLASİKLERİ YENİDEN / TURKISH CLASSICS REVISITED (1 FİLM / 1 FILM)

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN / FROM THE WORLD OF FESTIVALS (21 FİLM / 21 FILMS)

IŞIĞIN PEŞİNDE: 70’LER AMERİKAN AVANGARD SİNEMASI /

IN PURSUIT OF LIGHT: AMERICAN AVANTGARDE CINEMA OF THE 70S (9 SEANS / 9 SCREENINGS)