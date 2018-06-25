"YKS'de başarılı olmak için test çözerken turlama ve kodlama tekniğini kullanın"

İSTANBUL, (DHA)-Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatında bir dönüm noktası olacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na bir hafta kaldı. Adayların sınav sırasında nelere dikkat etmesi ve nasıl bir test çözme stratejisi uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, test çözme strateji olarak turlama ve kodlamayı önerdi. Acet \"Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması; zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanır. Teknik iyi uygulanırsa sınav süresinin yüzde 75’e yakın kısmı doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir. Ancak bu performansın cevap kâğıdına da doğru kodlanması hayati önem taşımaktadır\" dedi.

Sınava hazırlık süreci kadar sınav anındaki strateji ve taktiklerin de sınav başarısını doğrudan etkileyeceğini belirten Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Kordinatörü Murat Acet \"Bütün bir yıl bu sınava hazırlanan adaylar şimdi istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için ter dökecekler. Peki bu hayati sınavda adaylar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli, sınav sırasında en çok yapılan yanlışlar neler, daha yüksek bir puan almak için nasıl bir test çözüm stratejisi izlemeliler?\" gibi adayların akıllarındaki sorulara yanıtlar verdi.

\"SINAVA HANGİ TESTTEN BAŞLANMALI?\"

\"Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz düşüncesiyle sınava girin ve başlayın” diyen Acet, YKS adaylarına önerilerini şöyle sıraladı.

\"Öğrenciden öğrenciye farklılaşan ve değişen bu durumu deneme sınavları ile keşfedip kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Ancak sınava başarılı olduğunuz aynı zamanda size puan getirisi fazla olan testten başlamanız sizi hem morallendirecek hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Örneğin TYT’de yüksek puan almak isteyen aynı zamanda AYT’de Eşit Ağırlık puanıyla yerleşmek isteyen bir öğrencinin Matematik ya da Türkçe testleriyle başlaması; hem soru sayısı hem de puan getiri açısından oldukça makul görünmektedir. Sonrasında Sosyal testiyle devam ederek zaman durumuna göre Fen testiyle sınavın sonlandırması doğru bir strateji olacaktır.

\"SORULARI İYİ OKUYUN VE ANLAYIN; ÖNYARGILI OLMAYIN\"

Soruları doğru okuyun ve iyi anlayın, soru kökünde ne istediğine dikkat edin, olumlu-olumsuz, ulaşılır- ulaşılmaz, getirilir- getirilemez ifadelerini dikkate alın ve sizi çözüme götürecek ipuçları ve vurguların altını çizin. Soruları daha iyi anlamak adına çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın ve hepsinden önemlisi sakın ola soruları kendi mantığınız ve anlayışınız çerçevesinde yorumlamayın. Böylesi bir tavır “bana göre çok saçma” bizi çözümden ve doğru seçenekten uzaklaştıracaktır. Birçok öğrenci genel bir algılamayla uzun soruların karmaşık ve zor olduğunu düşünerek ya bu soruları çözmez ya da uzun zamanlar harcarlar. Ancak şunu unutmayın ki her sorunun kendine has bir yapısı ve çözüm yolu vardır, dikkatli bir okuma ve algılama ile birçok sorunun çözüm aşamaları oluşturulabilir ya da biraz sonra değineceğimiz üzere turlama tekniği yöntemiyle ikinci tura bırakılarak sınavın bütününe zarar vermesi engellenebilir. Bu konuyla ilgili son uyarımız aynı testlerde yer alan zorluk derecesi birbirinden farklı soruların puan getirisinin aynı olması.

\"TURLAMA VE KODLAMA TEKNİĞİ KULLANIN\"

YKS’den istenilen sonuçlar elde etmek için iyi bir taktik belirlememiz gerekiyor. Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması ve zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanır. Teknik iyi uygulanırsa sınavın yüzde 75’e yakın kısmı zaman doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir. Ancak bu performansın cevap kâğıdına da doğru kodlanması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle bilgi düzeyiniz ve sorunu zorluk derecesi ne olursa olsun tüm seçenekleri okumadan ve cevaptan emin olmadan işaretleme yapmayın. Cevap kağıdına işaretleme konusunda gruplama mantığını kullanabilirsiniz. Her cevabın tek tek optiğe işaretlenmesinde dikkatimiz dağılabilir ve zaman kaybı yaşayabiliriz. Bunun yerine belirli sayıda ya da sayfa bitimlerinde cevapları optiğe işaretlemek hem size kısa molalar sağlayacak hem de yaşanması olası zaman kayıplarının önüne geçecektir.

KÜÇÜK AMA ÇOK YARARLI İPUÇLARI

Emin olup sınava başladığınızda, özellikle doğru çözdüğünüz sorularla yol aldıkça rahatladığınızı ve zihninizin daha açık ve sınava odaklanmanızın arttığını fark edeceksiniz. Ancak ne olursa olsun sınav süresince bazen ritminizin düştüğünü, dikkatinizin dağılarak zorlandığınız anlar olacaktır. Bir futbol müsabakası gibi düşünürsek 90 dakika boyunca aynı eforla ve performansta olmamız mümkün olmayacaktır. Böylesi durumlarda küçük ama yararlı şu ipuçlarından faydalanabilirsiniz:

\"SINAV ANINDA DOĞRU NEFES ALIN\"

Sınavın zeka ve kişiliğinizi değil belirli zamanlarda edindiğiniz yetenek, bilgi ve çalışma alışkanlıklarınızı ölçtüğünü hiç aklınızdan çıkarmayın. Amacınıza ulaşmak için yarışın devam ettiğini ve hiçbir şey için geç kalmadığınızı bilin. Sınav anında yorulan ve gerilen bedeninizi rahatlatmak için küçük-kısa molalar verin; özellikle testler arasındaki geçişlerde gözlerinizi dinlendirmek, duruşunuzu düzeltmek, kol-bacak kaslarınızın rahatlaması için küçük egzersizler yapmak iyi gelecektir. Stres anındaki telaşlanma ve gerginliği gidermenin en etkili yollarından biri de doğru nefes almaktır. Burnunuzdan alarak ağzınızdan vererek tekrar edeceğiniz nefes egzersizleri bedensel ritminizi yeniden bulmanızı sağlayacaktır.\"

(FOTOĞRAF)



