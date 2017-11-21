"Yetersiz organ bağışı yüzünden her yıl 5 bin hasta hayatını kaybediyor"

İSTANBUL, (DHA)-OKAN Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, böbrek naklinde istenilen aşamaya ulaşılamadığını belirterek, “Türkiye’de halen son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 60 binin üzerinde hasta var. Bu ürkütücü rakamlara karşın yılda sadece 3 bin civarında hasta nakil olma şansına sahip olmaktadır” dedi.

Üniversitesi Hastanesi\'NİN organizasyonunda, yurt dışından birçok doktorun katılımıyla “böbrek nakli” sempozyumu düzenlendi. Okan Üniversitesi Hastanesi\'nde gerçekleşen sempozyumda, hem erişkin hem de pediyatrik yaş grubunda organ yetmezliğine neden olan sebeplerin, Türkiye’deki ve dünyadaki durumu ile tedavi seçenekleri tartışıldı. Uluslararası İlişkiler Departmanı organizasyonuyla gerçekleşen sempozyuma Kosova, Makedonya, Bosna, Sırbistan ve Arnavutluk’ tan 13 ürolog ve 10 nefrolog katıldı.

“ORGAN NAKLİ YETERSİZLİĞİNDE RAKAMLAR CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI”

Sempozyumda yaptığı sunumda böbrek nakli ile ilgili rakamların ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Alp Gürkan “Her yıl diyalize giren hasta sayısına yaklaşık 5 bin hasta daha ilave oluyor. Ancak bu korkutucu artışa rağmen yılda sadece 3 bin hasta nakil olma şansına sahip oluyor ”dedi.

Prof. Dr. Alp Gürkan, organ bağışındaki yetersizlik nedeniyle Türkiye’de her yıl 5 bin civarında hastanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, kadavradan gerçekleşen organ naklinin çok daha yüksek rakamlara ulaşması gerektiğini belirtti. Prof. Gürkan “Gerçekleşen nakil ameliyatlarının yüzde 80’inin canlı, yüzde 20’sinin ise beyin ölümü sonrası bağışlanan organlardan yapılıyor. Son rakamlara göre kadavra bekleme listesine 22 bin hasta kayıt yaptırmış. Bu kayıtların çok daha yüksek rakamlarda olması beklenirken, naklin az olmasından dolayı hastalar umutsuzluktan nakil listesine bile kayıt yaptırmamaktadırlar” dedi.

Prof. Dr. Alp Gürkan’ın konuşmasının ardından, Okan Sağlık Grubu\'nun, böbrek nakli konusunda gerçekleştirdiği çalışmaların paylaşıldığı sempozyumda,Dr. Gürsel Yıldız “Böbrek Nakli Hastaların Kabulü ve Takibi”, Dr. Ayşe Öner “Pediatrik Nefroloji” , Dr. İbrahim Çevik“Üroloji” , Dilek Okutur “Böbrek Naklinde Yasal Süreçler” konularında sunum gerçekleştirdi.

Sempozyum sonunda Okan Üniversitesi Hastanesi tüm servisleri ziyaret edildi ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.