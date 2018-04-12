"Vidasız dar kanal ameliyatı enfeksiyon riskini düşürüyor"

İSTANBUL, (DHA) - VİDASIZ dar kanal ameliyatının, vidalıya göre daha kısa sürdüğünü söyleyen Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, böylece bu operasyonun enfeksiyon riskini azalttığını belirtti.

Vidasız dar kanal ameliyatının, vidalıya göre önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Yıldızhan, \"Vida kullanılmadan gerçekleştirilen dar kanal operasyonunun vidalı ameliyata göre daha kısa sürüyor. Yöntem vidalıya göre, daha ince, kibar ve emniyetli. Vidasız dar kanal ameliyatında hastanın vücuduna vida ve benzer enstrümanların konmaması, yani vücuda yabancı cisim girmemesi nedeniyle de çok avantajlıdır\" dedi.

\"VİDASIZ AMELİYAT ENFEKSİYON RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR\"

Vücuda giren yabancı cisimlerin ve uzayan ameliyat sürelerinin enfeksiyon riskinin artırdığını dile getiren Doç. Dr. Yıldızhan, \"Vidasız dar kanal ameliyatının süresi daha kısa böylece enfeksiyon riski en aza iniyor. Ameliyat süresi kısalan hastalar daha az anestezi aldığı için özellikle yaşlılar ve bazı hastalar için büyük önem taşıyor\" diye konuştu.

\"OMURİLİK VE SİNİRLER SAVUNMASIZ HALE GELİYOR\"

Vida kullanılarak yapılan dar kanal ameliyatlarında sinirlerin dış etmenlere karşı savunmasız hale geldiğini ifade eden Doç. Dr. Yıldızhan, “Buna karşılık vida kullanılarak yapılan dar kanal ameliyatlarında omurilik kanalının arka duvarındaki kemik kısım (lamina) çıkartılıp ortadan kaldırıldığı için omurilik ve sinir elemanları travmanın yanında diğer dış etmenlere karşı da savunmasız hale geliyor. Ayrıca bağ ve kas dokusunun savunmasız sinir elemanlarının zarlarına yapışması ciddi problemlere yol açabilmektedir\" dedi.

\"İNSANLARIN HAREKET ETMELERİ KOLAYLAŞIYOR\"

Vidasız dar kanal ameliyatının ileri bir yöntem olduğunu ve dar omurga kanalının arka duvarındaki kemik kısmını koruduğunu söyleyen Doç. Dr. Yıldızhan, \"Ciltten itibaren mikroteknikle çalışıldığı için operasyon esnasında hassas olan omurilik, sinir dokusu ve diğer dokular iyi korunuyor. Daha kısa süren, sade, temiz, kibar, emniyetli bir ameliyat ortaya çıkmaktadır. Böyle bir operasyon sonrasında hastalar doğal olarak kendilerini daha rahat ve konforlu hissediyor. Vidasız dar kanal ameliyatı sonrasında hastaların belinde vidalar bulunmadığı için hareketleri ve oturup kalkmaları daha rahat olmaktadır. İnsanlar vidasız daha konforlu yaşamaktadır\" ifadelerini kullandı.

\"HASTALAR KISA SÜREDE NORMAL HAYATLARINA DÖNEBİLİYOR\"

Doç. Dr. Yıldızhan, vida konmayan hastalarda ameliyat sonrasındaki dönemde vidaların kırılması ve gevşemesi gibi risklerin bulunmadığı için ikinci ve üçüncü bir ameliyata gereksinim ihtiyacının olmadığını belirtti. Doç. Dr. Yıldızhan, \" Bu operasyon 80 yaşın üzerindeki hastalarda da uygulanabiliyor. Ayrııca kemik erimesi bulunan ve diyabet tedavisi gören hastalar için de uygun. Hastalar normal günlük yaşantılarına daha kısa sürede dönebiliyor. Vidasız ameliyatta hastanede yatma süresi de çok kısalmıştır ve ortalama bir gündür. Hastalar ameliyat oldukları gün veya ertesi gün yürüyebilmektedirler. Genellikle ameliyattan bir gün sonra taburcu olurlar\" dedi.

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