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"Vatanım Sensin"de, heyecan dorukta

İSTANBUL, (DHA) - YERLİ diziler arasında büyük bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Kanal D'nin efsane dizisi "Vatanım Sensin" yeni sezondaki ikinci bölümüyle yarın akşam ekranlarda

15 Kasım 2017 13:50

İSTANBUL, (DHA) - YERLİ diziler arasında büyük bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Kanal D\'nin efsane dizisi \"Vatanım Sensin\" yeni sezondaki ikinci bölümüyle yarın akşam ekranlarda.

Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan, Burak Arlıel ile başrollerini  Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak\'ın paylaştığı dizide heyecan dorukta.

DAĞISTANLI CEVDET\'İN BAŞ DÜŞMANI HALİNE GELİYOR

Yeni sezonun ikinci bölümünde dizinin başkahramanı Cevdet, Dağıstanlı\'yı da dahil ettiği bir planla hem Ankara\'ya kurulan kumpası boşa çıkarmış hem de Filipos\'u kurtararak Yunan ordusundaki görevine dönmüştür. Ancak bu hamlesi onu, gerçek kimliğinden habersiz Dağıstanlı\'nın baş düşmanı haline getirmiştir. Şimdi sadece Filipos\'un değil Ankara\'nın da peşinde olduğu Dağıstanlı\'yla yüzleşmenin bir yolunu bulmalıdır. Cevdet görevinin yanı sıra karısının yokluğunda kızlarıyla baş etmekte de zorlanmaktadır. Azize\'nin yaşadığı trajedinin sır perdesi aralanırken, Cevdet\'in Dağıstanlı\'nın hedefinde olduğunu öğrenen Azize\'yi hayatının en zor kararı beklemektedir.

(FOTOĞRAF)

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