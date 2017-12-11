"Uyurken diş gıcırdatmak ve sıkmak çene kaslarında ağrılara neden olur"

İSTANBUL, (DHA)-BRUKSİZM(Diş Gıcırdatma ve sıkma), genellikle uyku sırasında gerçekleşen dişlerin istem dışı ve güçlü bir şekilde sıkılmasıdır. Dişlerin birbiri üzerinde kayma hareketi yaptığını ya da alt ve üst çenenin birbirine baskı uygulayarak sıkma hareketinin oluştuğunu ifade eden Diş Hekimi Zuhal Oygur,\"Bu tür rahatsızlıkları olan kişiler, sabah uyandıklarında çiğneme kaslarında ve dişlerinde ağrılar hissederler \" dedi.

Diş sıkma ve gıcırdatma genellikle uyurken gerçekleşiyor. Diş Hekimi Zuhal Oygur bu tür rahatsızlıkları olan kişilerde zamanla çene kaslarında ağrıların ve diş kırılmaların oluştuğunu söyledi. Oygur, çene kaslarının tahmin edilenden daha güçlü kaslar olduğunu, bu kasların diş sıkma sırasında dişler üzerinde çok ciddi kuvvet uygulayabileceğini belirtti. Sürekli bu kuvvete maruz kalmanın dişler üzerinde yıkıcı etkilere sahip olduğunu vurgulayan Dr. Oygur, zamanla çene eklemi ve yüz kaslarında ağrılara neden olabileceğini söyledi. Oygur, ‘’Diş sıkma rahatsızlığı psikolojik kökenli bir rahatsızlıktır ve bireyin stresli dönemlerinde artış gösterebilir. Sabah uyandığında çiğneme kaslarında ve dişlerde ağrı hissedebilir, hatta gün içinde birey kendisini dişlerini sıkarken bulabilir’’ şeklinde konuştu.

‘’BURUKSİZM, DİŞLERİNİZİN KIRILMASINA SEBEP OLABİLİR’’

Bruksizm rahatsızlığı olan kişilerin dişlerine uyguladıkları kuvvet sonucu dolgularında ve dişlerinde kırılmaların meydana gelebileceğinden bahseden Oygur, bu nedenle yapılacak olan restorasyonlarda iyi değerlendirip dikkatli çalışılması gerektiğini ifade etti. Bu tür hastalarda ilk olarak buruksizmin dişler üzerinde yıkıcı etkisinin boyutunun değerlendirildiğini anlatan Oygur, bazen tablonun çok trajik olmayabileceğini, bazen de hastaların diş kronlarının neredeyse yarısından fazlasında aşınmalar olabileceğini dile getirdi.

‘’Öncelikli olarak buruksizm psikolojik ve stres kökenli olduğu için diş hekiminin uygulayacağı tedaviler dişler, çene eklemi ve yüz kaslarındaki etkileri azaltmaya yönelik olacaktır\" diyen Oygur \" İlk olarak ağızda kırık dişler ve dolgular restore edilir. Hastanın alt ve üst çenesinin birbiriyle uyumu ideal pozisyona getirilir. Eksik dişlerin yeri implantla ya da protezlerle doldurulur. Burada önemli olan çeneler arası uyumun iyi olmasıdır. Eğer bir uyumsuzluk olursa buruksizm nedeniyle dişlere gelen yük yeni kırılmalara ve diş ağrılarına neden olacaktır. Sonrasında hastanın geceleri kullanabileceği gece plakları dediğimiz plaklar yapılır. Bu plaklarla çene ekleminin dinlenme pozisyonunda kalabileceği ve dişlere gelen baskının hafifletileceği bir çene uyumu yakalanır. Bazen hastaların çene kaslarının diş sıkma nedeniyle aşırı gelişmiş ve kas tonusunun artmış olabilir\" uyarısında bulundu.

\"BOTOKS TEDAVİSİ GEREKEBİLİR\"

Diş Hekimi Zuhal Oygur, bu kasların hastanın yüz formunu değiştirdiğini, daha kare bir yüze sahip olabilmesine yardımcı olduğunu, bu tür durumlarda kas tonusunu biraz daha düşürmek amacıyla botoks uygulamasının yapılabildiğini belirtti. Oygur, botox uygulamasının ileri derece kas tonusunun arttığı durumlarda başarılı sonuçlar verebildiğini vurguladı.

Buruksizmi olan hastalarda dişlerde yapılan restorasyonların büyük önem taşıdığını ifade eden Oygur, eğer ileri bir buruksizm vakasıysa lamina restorasyonlarından estetik dolgulardan biraz kaçınmak gerektiğini, yerine dayanıklılığı yüksek, gelen kuvveti eşit karşılayabilecek zirkon ve porselen kronların tercih edilebileceğini belirterek, bazı durumlarda aşırı diş harabiyeti ve çiğneme pozisyonunun değişmesi nedeniyle mecburen dişleri kronlamak gerekebileceğini dile getirdi. Ancak buruksizmi olan hastaların yeni restorasyonlara alışmasının zaman alabileceğinden bahseden Oygur, bu yüzden belirli bir dönem yine gece plaklarının kullanması gerektiğini söyledi.

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