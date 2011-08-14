-"Türkiye'nin hedefi ilk 10'a girmek" ŞANLIURFA (A.A) - 14.08.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 10 yıldan bu yana elde edilen siyasi ve ekonomik istikrarın devamıyla beraber yakın gelecekte Türkiye'nin, dünyada ilk 10 büyük ekonominin arasına girmeyi hedeflediğini belirtti. Bakan Ergin, partisinin il başkanlığını ziyaretinde, AK Parti'nin 10. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'de yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Bu süreçte, ''Türkiye'nin kaderini değiştiren bir 10 yıl yaşandığını'' ifade eden Ergin, ''Türkiye'de insanların geleceğe endişeyle baktığı, gelecek endişesine, kaygısına düştüğü, doğrusu umutların tükenmeye başladığı bir dönemde, 2001 yılının Ağustos ayında kuruldu AK Parti'' dedi. Yaklaşık 14 ay sonra yapılan genel seçimlerde AK Parti'nin tek başına iktidara geldiğini, bu süre içerisinde Türkiye'nin hem altyapısının yenilenmesi, hem de yeniden inşa edilmesi sürecinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Ergin, sürecin devam ettiğini ifade etti. Ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında önemli mesafeler alındığını, adalette önemli adımlar atıldığını dile getiren Ergin, şunları kaydetti: ''Fiziki altyapının tamamlanması noktasında çok yol alındı. Yapısal değişikliklere ilişkin 2010 yılında yapılan referandum ile belli yol alındı. Tabi bu süreç henüz bitmedi, devam ediyor. 10 yıl içerisinde Türkiye, gerçekten kendi içerisinde çok önemli bir derlenme, toparlanma yaşadı ve bulunduğu bölgede adeta bölgenin yıldızı haline geldi. Kafkasların, Balkanların, Ortadoğu'nun, Kuzey Afrika'nın, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde Avrupa ile Asya'yı birleştiren noktada çok önemli bir stratejik güç haline geldi Türkiye. 10 yıldan bu yana elde edilen siyasi ve ekonomik istikrarın devamıyla beraber yakın gelecekte Türkiye, dünyada ilk 10 büyük ekonominin arasına girmeyi hedeflemiş durumdadır. Türkiye şu anda ilk 16-17 içerisinde bir yer edindi kendine. Ama inşallah yakın gelecekte ilk 10 içerisinde hak ettiği yere alacaktır. Bunun için olmazsa olmaz olan şey, siyasi istikrar ve buna bağlı olarak ekonomik istikrardır. İnşallah, bu üstün gayretler devam edecek. Omuz omuza vereceğiz ve Türkiye'mizi hak ettiği, daha üstün noktalara hep beraber taşıyacağız.'' -Şanlıurfa'ya yeni cezaevi Adalet Bakanı Ergin, bir gazetecinin ''Fiziki koşulları yetersiz olan Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinin yerine yeni bir cezaevi yapılıp yapılmayacağı'' yönündeki sorusunu da cevaplandırdı. Uzun bir süredir söz konusu cezaevindeki olumsuz koşulların iyileştirilmesi için bir çaba içerisinde olduklarını hatırlatan Ergin, ''Ama maalesef bir türlü uygun arsa temini sağlanamadığı için geçen dönem bunu yapamadık. Şimdi bu arsa sorunu çözüldü. Çok güzel bir proje hazırlandı. Mevcut tesis maalesef iyi şartlarda değil, bu olumsuzlukları gidereceğiz ve Şanlıurfa'mızın bu sorununu gidereceğiz'' diye konuştu. Yeni cezaevi ile ilgili proje çalışmalarının başladığını, bunun tamamlanmasının ardından zaman kaybetmeden yapım ihalesine gireceklerine değinen Sadullah Ergin, bu problemi ortadan kaldıracaklarını, ayrıca Akçakale ilçesi ve Şanlıurfa merkezde iki tane açık cezaevinin devreye gireceğini söyledi. Bakan Ergin, fiziki koşulları yetersiz olduğu belirtilen Şanlıurfa Adliye binasına ilişkin bir soru üzerine ''Konuya ilişkin bilgi aldım. Önümüzdeki hafta içerisinde arkadaşlarımız yerinde inceleme yapacaklar. Bunun sonucunda ortaya çıkan rakamlara göre bir değerlendirme yapacağız'' diye konuştu. Sadullah Ergin, daha sonra partililerle basına kapalı bir toplantı yaptı.