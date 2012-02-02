-"Türkiye'de iş gücüne katılım oranı yüzde 50" ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit, geçen yılın ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de işgücüne katılım oranının yüzde 50 olarak gerçekleştiğini belirterek, ''Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 29, erkeklerinki ise yüzde 71,7'dir. Demek ki çok fazla bir eşitlik yok burada'' dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Kadın İstihdam Politikaları Çalıştayı'' parti genel merkezinde başladı. Güldal Akşit, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle bazı katılımcıların çalıştayda bulunamayacak olsa da onların yazılı katkılarını sonuca yansıtacaklarını söyledi. AK Parti Kadın Kolları olarak 2010 yılında da bir çalıştay gerçekleştirdiklerini anımsatan Akşit, o zamandan bu yana ne kadar yol aldıklarını ve nelerin eksik kaldığını tespit için bu çalıştayın önemli olduğunu ifade etti. Akşit, kadının istihdamı, iş yaşamına kavuşturulmasının, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu olduğunun altını çizerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya büyük önem verdiğini anlattı. Akşit, ''Liderin yol açması çok önemli. Eğer yolunuz açılmazsa siz istediğiniz kadar başarılı olun, bir yere tutunamazsınız'' dedi. Kadına ilişkin yasaların dünyada birçok ülkeden daha ileride olduğunu ifade eden Akşit, ancak her şeyi yasalara koymakla işin bitmediğini ve önemli olanın o yasaları hayata geçirebilmek olduğunu vurguladı. Kadının sosyal ve ekonomik hayata katkısına bakıldığında bunun istenilen seviyede olmadığının görüleceğine işaret eden Akşit, şöyle devam etti: ''TÜİK verilerine baktığımız zaman, yapılan yasal düzenlemelerle bir paralellik arz etmediğini görüyoruz. İyi niyet ortadadır. Tabii ki bizim yapmamız gereken de bu sayıyı artırmaktır. Geçen yılın ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de iş gücüne katılım oranı yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 29'dur. Erkeklerinki yüzde 71,7'dir. Demek ki çok fazla bir eşitlik yok burada. Kadınların eğitim seviyelerinin nispeten daha düşük olması, iş gücüne katılımın düşüklüğünün temel sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Yükseköğretim mezunu olan erkeklerde iş gücüne katılım oranı yüzde 85,2 iken kadının katılım oranı yüzde 70,7'dir. Demek ki eğitim seviyesine paralel olarak iş gücüne katılım yüzde 70'lere kadar çıkabilmektedir. Kadınların iş gücüne katılımını etkileyen diğer faktörler de bölgeler arası sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklar, toplumdaki kadına geleneksel bakış açısı, toplumsal önyargılar, aile içi rol dağılımı, eğitim ve özgüven eksikliği ve iş gücü piyasasında kadına uygun olmadığı düşünülen işler sayılabilir.'' Akşit, eskiden kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre fazla olduğunu ancak son yapılan nüfus sayımında ise kadın nüfusunun yarı yarıyanın biraz altına düştüğüne dikkati çekti. Nüfusun bu yarısının en az diğer yarısı kadar ekonomik hayata katılımının sağlanmasının esas olduğunu dile getiren Akşit, ''Nüfusun yarısının atıl halde bırakılması başarıyı azaltmaktadır'' diye konuştu.