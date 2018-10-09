"Türkiye'de bilim insanı hazinesi var"

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi ile Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı (COST) birlikteliğiyle ‘Fraksiyonel modellerin gerçek dünya problemleri ile başa çıkmadaki avantajları’ başlıklı konferans düzenlendi. 12 ülkeden katılımcının olduğu ve 5 gün sürecek programda konuşmacı olan bilim insanı Dumitru Baleanu, Türkiye’de bilim insanı hazinesi olduğunu vurgulayarak, “Fraksiyonel diferansiyel alanının Türkiye’deki büyümesini yakından takip etme fırsatım oldu. Türkiye’nin bu konuda çok büyük bir bilim insanı hazinesi var. Bu konuyla ilgili çalışan çok yetenekli gençler ve araştırmacılar var” dedi.

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı (European Cooperation in Science and Technology COST) ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin, Avrupa düzeyinde oluşturulmuş bilimsel ağlara dâhil olmalarını sağlıyor.

Programın açılış konuşmasını İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, İGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram yaptı. Bu program kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta fraksiyonel modellerin gerçek dünya problemlerine uygulanması tartışıldı.

“TEKNOLOJİNİN BEYİN TAKIMINI OLUŞTURACAĞIZ”

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Her zaman olduğu gibi teknolojinin beyin takımını oluşturmak için gerek ulusal gerek uluslararası seminerler, konferanslar ve eğitim metotlarıyla her zaman eğitime destek veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin gelişmesi için muhakkak alt yapıların kuvvetlenmesi gerektiğini ve bunun için çalışacaklarını dile getiren Gayretli, “5 gün sürecek olan bu programda mekatronik ve robotla alakalı geleceğe yönelik disiplinler arası çalışmaları gerektiren bu sistemlerin nasıl her türlü metotlar içerisinde bunu hayata entegre edebiliriz, yeni gelişen teknolojiye uygulayabiliriz gibi sorular üzerinde çalışmalar yapılacak. Artık hayatımıza girmek üzere olan Endüstri 4.0, robotik çalışmalar hem Türkiye’de hem de dünyada geçerli olmaya başladı. Bizler de Gelişim Üniversitesi’ni buradan geri kalmamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın ‘Her bir üniversite teknolojide zirveye ulaşmalı, teknolojide yeni çığırlar açmalı ve yeni buluşlarla Türkiye’nin dünyada kendi isimlerini duyurması’ tavsiyelerinden yola çıkarak harekete geçtiklerini ifade eden Gayretli, “Üniversite olarak teknolojide geri kalmak istemiyoruz. Dünyada olmayan yeniliklerle bunları güçlendirip, kuvvetlendiriyoruz. Öğrencilerimiz ve hocalarımız teknoloji ve endüstride de kullanılacak robotlar yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERE ÖZEL TEKNİKLER ÖĞRETECEĞİZ”

Konferansa katılımcı olarak katılan ve uygulamalı matematik alanında uzman olan Prof. Dr. Dumitru Baleanu, verilecek eğitimdeki amacın fraksiyonel kalkülüsün gerçek dünya problemlerine uygulanmasından bahsetmek olduğunu söyledi.

Konunun matematikte yeni bir bakış açısı olduğunu dile getiren Baleanu, “Öğrencilere klasik eğitimde verilmeyen bazı özel teknikler öğretmiş oluyoruz. Bu bilgiler bilim insanlarına katkı sağlayacaklar. Bu çalışma bünyesinde birkaç farklı konu var. Kontrol, matematik temelli biyoloji, özellikle tümörle ilgili bazı çalışmalar yapılabiliyor. Bunların hepsi gerçek dünyada var olan sorunlara yönelik çalışmalar. Doğada bulunan fakat şu ana kadar yeterli çözüm bulunmayan bazı sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

2000 yılından itibaren Türkiye’de çalışmalar yaptığını söyleyen Baleanu,fraksiyonel diferansiyel alanının Türkiye’deki büyümesini yakından takip etme fırsatı olduğunu ve Türkiye’de bu konu için bilim insanı hazinesi olduğunu vurguladı. Baleanu, “Eğitim okuluna katılarak katılımcılar yeni kodlar ve sayısal yöntemler öğrenmiş olacaklar. Bunları öğrendikten sonra kontrol teori, matematik temelli biyoloji konularında yeni çalışmalar yapma kapasitesini edinmiş olacaklar. Bu da onlara yeni projeler geliştirmelerine yeni patentler almalarına imkan tanıyacaktır” diye konuştu.

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