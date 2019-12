-"TÜRKİYE GENÇLİK AJANSI" KURULACAK ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, gençlik politikalarının belirlenmesi, takibi ve koordinasyonunu sağlayacak Türkiye Gençlik Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun tasarısının imzaya açıldığını bildirdi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda Türkiye Gençlik Ajansı'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısının ele alındığını bildiren Çiçek, 2009 rakamlarına göre 72 milyon 561 bin 312 olan nüfusun yüzde 52'sini 30 yaşın, yüzde 34'ünü ise 20 yaşın altındakilerin oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu bağlamda genç bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Cemil Çiçek, bunun Türkiye için son derece önemli ve stratejik bir değer anlamına geldiğini söyledi. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, bunun için de her hükümetin gençlere her zaman elinden geldiği kadar önem vermeye çalıştığını dile getirdi. Gelinen noktada daha farklı bir anlayışla bu konunun ele alınması gerektiğini belirten Hükümet Sözcüsü Çiçek, gençlikle ilgili hizmetler verildiği zaman genellikle eğitim hizmetlerinin yanında, daha çok Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesinden bir kısım imkanlar sağlandığını, bunların da daha çok sporla ilgili olduğunu ifade etti. Bunun ötesinde de bağımsız bir gençlik politikasının belirlenmesi, takibi ve koordinasyonuna ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Çiçek, bu konuda hükümet programında hükümler bulunduğunu dile getirdi. Tüm bunlar hesaba katıldığında yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu anlatan Çiçek, bu kanun tasarısıyla Türkiye Gençlik Ajansı adı altında gençliğe sunulan hizmetleri bir bütün olarak ele alacak yeni bir teşkilatın kurulacağını bildirdi. Avrupa Birliği konusu üzerinde de durduklarını ifade eden Çiçek, ''Belçika'nın dönem başkanlığında rekabet faslının açılmasını önemsiyoruz. Bununla ilgili bir genel müdürlük kurulması konusundaki kanun tasarısı Parlamentodan geçti, yürürlüğe girdi. Şimdi bir genel müdürlük kurulacak. Bu, rekabet faslının açılabilmesi bakımından önem arz ediyor'' dedi. -KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI- Çiçek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin taslağın kurula gelmediğini bildirdi. Tasarının önemli olduğunu ve kamuoyunun beklediğini belirten Çiçek, ''Ama, takdir edersiniz ki, tasarıyı çıkarırken birçok şeyi gözetmek gerekecek. O nedenle bunu en kısa sürede gündeme getirmeye çalışıyoruz. Geldiği anda da zaten Meclis'te öncelikle yasalaşsın diye bir kararımız var. Ama, henüz gelmedi'' diye konuştu. ''Tasarıyla ilgili görüş ayrılığı mı var?'' sorusu üzerine Çiçek, ''Görüş ayrılığı değil. Konunun çok yönlü olmasından kaynaklanıyor. Bizde görüş ayrılığı olmaz. Çünkü biz, netice itibarıyla koalisyon değiliz. Ama bu konuyu önemsiyoruz. Tasarı hükümete geldiği anda da bir an evvel yasalaşsın diye TBMM'ye göndeririz. Ümit ediyoruz ki TBMM de bu konuya öncelik verebilecektir'' ifasini kullandı. -''ADIM ATMA SIRASI RUMLARDA''- Çiçek, ''Kıbrıs konusunda AB nezdinde görüşmeler yürütüldüğüne'' ilişkin haberlerin anımsatılması üzerine, ''Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözülmemesinin sebebinin Güney Kıbrıs'' olduğunu söyledi. Çözüm için hazırlanan Annan Planına Nisan 2004'te Türk tarafının destek verdiğini, Güney Kıbrıs'ın ise planı reddettiğini anımsatan Çiçek, o günlerde AB'nin konuyla ilgili açıklamaları bulunduğunu belirtti. Her defasında Türkiye'den ve Türk tarafından bazı beklentilerin dile getirildiğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti: ''Herkesin verdiği sözün arkasında durmuş olması gerekir. 'Hayır' diyenle 'Evet' diyeni aynı kefeye koymak adaletsizliktir. Dolayısıyla Türkiye'den, Türk tarafından jest bekleyenlerin, bu jesti biraz da Güney Kıbrıs Rum tarafından beklemeleri gerekmektedir. Çünkü çözümsüzlüğün sorumlusu orasıdır. Onun için Türkiye ne verebilecekse, o konuda nasıl bir adım atacaksa, bunları daha evvel de söyledi. Zaman zaman bu tür konular gündeme gelir. Böyle bir konuya karşı da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bildiğim kadarıyla açıklaması var, Sayın Dışişleri Bakanımızın açıklaması var. Biz o noktadayız. O türlü haberleri de bu şekilde değerlendirmek gerekir. Türkiye üzerine düşeni yaptı. KKTC de üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi adım atma sırası, iyi niyetini ortaya koyma sırası Rumlardadır.'' -''ÜSLUBU BEYAN AYNİYLE İNSANDIR''- Çiçek, ''MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ın Sayın Başbakan'a ilişkin ifadesini nasıl değerlendireceksiniz?'' sorusuna, ''Üslubu beyan ayniyle insandır. Onun için biri yanlış bir şey söylediyse, o yanlışa benden başka türlü cevap beklemeyin'' karşılığını verdi.