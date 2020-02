"Türk öğrenciler kültür elçisi görevini üstleniyor"

İSTANBUL, (DHA) - DEĞİŞİM programlarının üniversitelerin uluslararasılaşmasına büyük ölçüde katkı sağladığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Erasmus Koordinatörü Alisa Usubova, \"Türkiye\'den yurt dışına giden öğrenciler adeta birer gönüllü kültür elçiliği görevi üstleniyor, Türk kültürünü tanıtıyor\" dedi.

Öğrenci değişim programlarıyla son 3 yılda 12 binin üzerinde yabancı öğrenci Türkiye’ye gelirken, yaklaşık 19 bin Türk öğrencinin de yurt dışına gittiği biliniyor. Erasmus değişim programının amaçları hakkında açıklamalarda bulunan Erasmus Koordinatörü Usubova, \"Program ülkelerarası işbirliğini arttırıyor ve yükseköğretimde eğitimin Avrupa boyutunu güçlendiriyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin kültürlerarası etkileşimini sağlayarak, katılımcıların mesleki becerilerinin ve kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesine, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kişilerin yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılmasını, istihdam olanaklarının arttırılmasını da amaç edinen program, bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini de destekliyor. Türkiye\'den yurt dışına giden öğrenciler adeta birer gönüllü kültür elçiliği görevi üstleniyor, Türk kültürünü tanıtıyor\" diye konuştu.

“21 ÜLKEDE 94 FARKLI KURUM İLE ANLAŞMAMIZ VAR”

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm öğrencilerin Erasmus programından yararlanabileceğine değinen Usubova, “Öğrenciler, bu program ile AB’deki anlaşmalı olunan bir üniversitede 3 ile 12 ay arasında öğrenim hareketliliğinde ve akademik alanlarıyla ilgili herhangi bir kurumda staj hareketliliğinde bulunabiliyor. İGÜ olarak 21 ülkede 94 farklı kurum ile 150 Erasmus anlaşmamız mevcut. Üniversite olarak, Erasmus programlarına her yıl artan sayıda öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile katılım sağlıyoruz. Erasmus Programı öğrencilerin her alanda kendine katkı sağlayabileceği, kendini geliştirebileceği, daha özgüvenli olacağı ve ufkunun genişleyeceği bir program. Şartları sağlayan her öğrenci bu olanaktan yararlanabiliyor” dedi.

“VİZE, SİGORTA VE HİBE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Erasmus Koordinatörlüğü olarak hareketlilik başlangıcından sonuna kadar gerekli tüm konularda öğrencilere destek sağladıklarını belirten Usubova, “Öğrencilerin programla ilgili detaylı bilgi edinebilmesi için çeşitli uyum programları ve toplantılar düzenliyoruz. Öğrencilerin başvurularının alınması, öğrenci bilgilerinin yurt dışındaki kurumlara gönderilmesi, vize, sigorta ve hibe işlemlerinin yapılması tarafımızca sağlanıyor. Öğrencilerin Erasmus hareketliliği sürecinde bütün aşamalarında Erasmus koordinatörlüğü olarak yer alıyoruz. Öyle ki öğrenciler gitmeden önce ve yurt dışında karşılaştığı herhangi bir zorluk ve sorunda ofisimizle çekinmeden iletişime geçebiliyor” diye konuştu.

“EN ÇOK ALMANYA TERCİH EDİLİYOR”

2018-2019 akademik yılı güz döneminde 32 öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında yurt dışına gönderildiği belirten Usubova, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunlardan 15’i kız, 17’si ise erkek öğrencilerimiz. Bahar döneminde ise 50 öğrenci daha bu hareketliliğe katılacak. Öğrenciler en çok Almanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Slovakya ve İtalya’yı tercih ediyor.En çok tercih edilen üniversiteleri ise Nurtingen-Geislingen University, Lublin University of Technology, Tischner European University, Cracow University of Technology, University of Information Technology and Managment in Rzeszow, University of Rjeka, University of Zlina, CoimbraInstitute of Engineering, Comenius University in Bratislava, Universidad Autonoma De Madrid, University of Pizza şeklinde sıralayabiliriz.\"

“DÖNEM UZAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ayrıca yurt dışında alınan eğitimin denkliği konusunda İGÜ’de Bologna süreci izlendiğini belirten Usubova, “Öğrencilerin yurtdışında alacağı dersler ile burada alması gereken dersler içerik ve AKTS olarak üniversitemizdeki bölüm koordinatörü tarafından denkleştiriliyor. Öğrenciler hareketliliğe katılmadan derslerin tanınırlığı onayı alındığı için derslerinden başarısız olmadıkları sürece dönem uzaması söz konusu olmuyor” dedi.