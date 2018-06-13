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Sağlık

"Türk kahvesi ile peeling yapabilirsiniz"

LEFKOŞA, (DHA) - KAHVENİN doğal bir peeling yöntemi olarak kullanıldığını uygulamalı olarak öğrencilerine göstermek isteyen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü, özel bir  kuru kahve imalathanesini ziyaret etti

13 Haziran 2018 17:49

LEFKOŞA, (DHA) - KAHVENİN doğal bir peeling yöntemi olarak kullanıldığını uygulamalı olarak öğrencilerine göstermek isteyen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü, özel bir  kuru kahve imalathanesini ziyaret etti. YDÜ Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, “Türk kahvesini peeling aracı olarak kullanıp yüz soyma işlemi yapılabilirsiniz” dedi.

Etkinlikte öğrenciler kahvenin nasıl işlendiğini öğrenip, kahvenin doğal bir peeling yöntemi olarak kullanıldığını görme ve uygulama imkanı buldu.

KAHVENİN CİLDE FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR          

Yapılan araştırmalara göre kahvenin, cildi fazla güneş ışığına bağlı olarak meydana gelen erken yaşlanmadan koruduğunu belirten YDÜ Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Aksoy, “Kahvede bulunan polifenollerin cilt lekelerindeki hiperpigmentasyonun azalmasına katkı sağlar ve kahve peelinginin ölü deri hücrelerinden kurtarıp cildi yeniler. Bunlarla birlikte kafein ciltteki fazla nemi alarak pürüzsüz ve daha sıkı görünmesini sağlayıp yüzdeki şişlikleri azalttır. Ayrıca Türk kahvesini de peeling aracı olarak kullanıp yüz soyma işlemi yapılabilirsiniz” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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