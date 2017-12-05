"Tiroid hastalığının asıl nedeni iyot eksikliği"

İSTANBUL, (DHA)- TİROİD hastalığının beraberinde bir çok rahatsızlığa yol açabildiğini belirten Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihan Top, \"İyot eksikliği durumunda tiroid bezinde hormon sentezinde değişiklik oluşur\" dedi.

İyot eksikliğinin erken dönemlerde belirti vermediğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihan Top, \"İleri evrede (iyot eksikliğinin yerine konmadığı durumda) tiroid bezi yetersizliği (hipotiroidi) bulguları ile karşımıza çıkar. İyot eksikliği non-toksik guatr nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. İyot eksikliği durumunda, tiroid bezinde hormon sentezinde değişiklik oluşur. Tiroid hormon sentezi, daha aktif olan T3 tarafına kayar. TSH etkisi ile tiroid bezinin iyot yakalama ve tiroglobin sentez kabiliyeti artar. Tiroid bezinden tiroid hormon salınımı artar ve bez iyodu daha elektif olarak kullanır. İyot eksikliği durumunda, tiroid bezinde tipik olarak iyot dönüşümü artmıştır, kolloid birikimi azalmıştır ve sentezlenen hormon hızla kana karışmaktadır\" dedi.

\"GEBELERDE İYOT İHTİYACI ARTAR\"

İyot eksikliği, erişkinlerde guatr (tiroid bezinin büyümesi) ve hipotiroidiye (tiroid hormon düzeyinin düşüklüğü) neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cihan Top, \"Gebelerde, günlük iyot ihtiyacı artmaktadır. İyot eksikliği durumunda, hem anne hem de fetusta (anne karnındaki çocuk) tıbbi problemlere neden olabilmektedir. Vücutta iyot eksikliği, başta guatr olmak üzere birçok hastalığa neden olabilmektedir. Erken dönemde iyot eksikliği herhangi bir belirti vermezken, daha ileri evrede hipotiroidiye neden olduktan sonra; halsizlik, ciltte kalınlaşma ve kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, soğuğa tahamülsüzlük, adet düzensizlikleri, kabızlık, kilo artışı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, duygu durumunda dalgalanmalar, dolaşım ve solunum yetersizliği bulguları görülebilir\" diye konuştu.

\"GÜNLÜK 2 GRAM TUZ YETERLİ\"

Erişkinlerde günlük iyot ihtiyacının 150 mikrogram olduğunu söyleyen Prof. Dr. Top, iyotlu tuzun saklanma koşulları hakkında da şu bilgileri verdi:

\"Gebelerde ve süt veren annelerde ihtiyaç artar ve 250-300 mikrogram civarındadır. Bir gram iyotlu tuzdaki iyot miktarı 70 mikrogramdır. Yani 2 gram tuz ile bu ihtiyaç sağlanabilmektedir. İyotun uçmaması için iyotlu tuz amabalajı içinde tüketilmeli ya da nemli olmayan serin ortamlarda, ışık geçirmeyen koyu renkli kapalı kaplarda saklanmalıdır. Yemeklere tuz ilavesi, yemek ocaktan alınmadan hemen önce ya da sofrada yapılmalıdır. Pişirilirken yemeğe katılan tuzdaki iyot etkinliğini kaybeder. Tuz ambalajı dışında açıkta bırakılırsa tuzdaki iyot uçar ve yok olur.\"

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