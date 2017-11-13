"The Rake’s Progress" operası İstanbul’da seyirciyle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - IGOR Stravinsky’nin bestelediği “The Rake’s Progress” (Hovardanın Sonu) operası, İstanbul’da sahnelenecek.

Dünyada ilk kez 1951 yılında sahnelenen, geçtiğimiz sezon Türkiye prömiyeri yapılan ve büyük ilgi gören opera eseri “The Rake’s Progress”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 18, 21, 22, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşturulacak.

Rus besteci Igor Stravinsky’nin bestelediği, librettosu W.H. Auden and Chester Kallman tarafından kaleme alınan eser, Aytaç Manizade’nin rejisi ile sahnelenecek. Komedi ve trajedi içeren konusu ile dikkati çeken eser, 18’inci yüzyıl İngiltere’sinde geçiyor. İngilizce olarak seslendirilen eser, hovardalığı iş edinmiş Tom Rakewell’in çöküşünü konu alıyor.

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