-"TERÖR ÖRGÜTÜ BÜYÜK DARBELER ALDI" ANKARA/ABUJA (A.A) - 07.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Terör örgütü kendisine en çok güç vehmettiği dönemde büyük darbeler aldı alacaktır da'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Nijerya'ya giderken uçakta gazetecilerle sohbet ederek, terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, ''Artan terör olayları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un BDP milletvekilleriyle ilgili sözleri ve BDP'nin Orgeneral Başbuğ'a verdiği cevaba'' ilişkin soru üzerine, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konuşulan konuları gazetecilerle paylaşamayacağını ifade etti. ''Mesajlar nasıl verilecekse koordinasyon içinde verilir'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, terör ve terörle mücadelenin Türkiye'nin birinci meselesi olduğunu vurguladı. Terörle mücadelenin bütün devletin ve milletin meselesi olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu: ''Dolayısıyla böyle büyük bir meselede ayrım yapılmaz. Terör örgütü Türkiye'nin kararlılığı ve sarsılmaz iradesini bir kez daha görmüştür. Terör örgütü kendisine en çok güç vehmettiği dönemde büyük darbeler aldı ve alacaktır da. Teröre karşı kapsamlı bir mücadele veriliyor. Bunlar zaten son MGK'da çok detaylı konuşuldu. Onun detaylarını böyle büyük bir meselede konuşmayı doğru görmem ama bu konudaki azim, kararlılık ve sarsılmaz iradeyi herkesin bilmesi lazım. Terör örgütü kesinlikle bu saldırılarıyla bir yere varamayacak, duvara çarpıp orada kendini tüketecek. Son dönemlerde maalesef şehitler veriyoruz, hepimizin yüreği yanıyor ama terör örgütünün iradesi kırılıyor.'' ''Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un sözleriyle Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'ye bir mesaj verdiği yönünde algı oluştuğunu'' ifade eden bir gazetecinin, ''Bu, koordinasyonda bir sıkıntı yaratır mı?'' sorusu üzerine Gül, ''O da bu işin içinde. Program onlarla yürütülüyor'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, konunun ayrıntılarını konuşmanın terörle mücadeleye katkı sağlayamayacağına işaret etti. Gül, ''Basına yansıyan ve terör örgütünün Kandil Dağı'nda bitirilmesi yönündeki planların'' hatırlatılarak, ''Bu iş böyle bir plan üzerinden mi yürüyor?'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Burada öyle büyük bir mücadele sürdürülürken, bununla ilgili devlet organları kendi içinde karar almışken, koordinasyonunu yapmışken, bunlarla ilgili dışarıya detay vermek mücadelenin başarısını etkiler. Tekrar altını çiziyorum, şaka değil, son MGK toplantısında sadece bu konuyu konuştuk. Daha önce tespit edilen diğer bütün gündem maddelerini bir kenara koyduk ve sadece bu işi konuştuk. Orada da gayet önemli bir açıklama yaptık. Şimdi o uygulanıyor.''