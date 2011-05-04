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Politika

"TEKİN'İN LAF SÖYLEMEYE HAKKI YOK" VAN (A.A)

04 Mayıs 2011 15:21

-"TEKİN'İN LAF SÖYLEMEYE HAKKI YOK" VAN (A.A) - 04.05.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Sayın Gürsel Tekin, Yargıtayda bekleyen davasının arkasına sığınmış bir kişi. Onun için bu toplumda laf söylemeye hakkı yok'' dedi.  Bakan Akdağ, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.  Bakan Akdağ, burada gazetecilerin, ''CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, Van'daki ihale yolsuzluğu iddiaları ile ilgili yeni belgelerle ortaya çıktığı'' yönündeki yorumları üzerine şunları söyledi:  ''Belgelerle falan ortaya çıktığı yok. Elinde herhangi bir şey de yok. Biz bir soruşturma yapmışız, tamamlamışız, valilik de gereğini yapmış. Başsavcılık gereğini yapıyor. Gürsel Tekin, aslında kendisinin ağır cezadaki davasının belgelerini millete sunsa çok daha iyi olur. Biliyorsunuz, ağır ceza almış durumda. Bu aslında onun milletvekilliğine de engel. Ancak dava Yargıtayda beklediği için şu anda Gürsel Tekin atıp tutuyor. Gürsel Tekin, Yargıtayda bekleyen davasının arkasına sığınmış bir kişi. Onun için bu toplumda laf söylemeye hakkı yok.'' Bakan Akdağ, valilik ziyaretinin ardından, yapımı tamamlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mayıs'ta açılması planlanan 400 yataklı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemede bulunacak.

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