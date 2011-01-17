-"TEK HEDEF, TEK BAŞINA İKTİDAR" ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, CHP-MHP koalisyonuna ilişkin iddialarla ilgili olarak, ''CHP'nin tek hedefi vardır, tek başına iktidar'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Tamaylıgil, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı. Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Sakarya ve İstanbul'a gerçekleştirdiği gezilerin ele alındığını aktaran Tamaylıgil, ayrıca ilgili genel başkan yardımcılarının örgütsel çalışmaları ile kadınların içinde bulunduğu şartlar ve politikalar ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri konusunda bilgi verdiklerini de söyledi.Bugün açıklanan ekonomik verilerin de MYK'da gündeme geldiğini bildiren Tamaylıgil, özellikle işsizlik rakamlarının sorunun kalıcı hale geldiğini ortaya koyduğunu savundu. Türkiye'de beş gençten birinin işsiz olduğunu belirten Tamaylıgil, CHP'nin bu soruna ilişkin çözüm önerilerinin toplantı gündemine geldiğini kaydetti. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tamaylıgil, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ''kamera şakası'' sözlerinin sorulması üzerine, ''Sayın Günay'ın dile getirdiği konuda kendisine ve komplo ile şakayı ayıramayan, o komplonun hesabını soramama yetersizliğine karşı gereken cevabı verdik'' diye konuştu. -BAKAN GÜNAY'IN KİTABINDAN ALINTI- Tamaylıgil, Günay'ın, 2007 yılında yayımlanan çeşitli konuşmalarının ve mülakatlarının yer aldığı ''Karşı Siyaset'' adlı kitabından bir bölüm okudu. Okuduğu bölümün, Günay'ın, AK Parti'nin iktidarda olduğu 2003 yılında yaptığı bir konuşma olduğunu da belirten Tamaylıgil, ''Kendileri diyor ki 'Çocuk yaştaki aile bireylerini kamu yoluyla zenginleştirerek kayırmacılığın bütün arsızlığıyla yolsuzluk düzenini sürdürenlere karşı sessiz kalmamak gerekir' Söylediği kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Şu anda görev aldığı ve bakanlık yaptığı parti hangisi? Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben artık iktidar partisine ve onun üyelerine, bu sözleri söyleyen bir bakanı hangi hazım ölçülerinde değerlendiriyorlar, onu sormak istiyorum'' dedi. Seçim sonrasında CHP ve MHP arasında olası bir koalisyona ilişkin soruyu da yanıtlayan Tamaylıgil, CHP'nin, milletvekili genel seçimlerinin toplumun AK Parti'den yanlış uygulamalarının hesabını soracağı bir seçim olacağına inandığını söyledi. CHP'nin Türkiye'nin mevcut sorunlarını çözecek bilgi, birikim, deneyim ve kadrolara sahip olduğunu belirten Tamaylıgil, ''CHP'nin tek hedefi vardır, tek başına iktidar. Tek başına iktidarın tarihi tam netleşmemiştir, hangi tarihte olur bilinmez. Önümüzdeki 3-5 aylık seçimde CHP'nin hedefidir ve gerçekleştireceği, halkıyla örgütüyle bir birlik içinde ulaşacağı ana noktadır. CHP'nin tek hedefi vardır, tek başına iktidar'' dedi.