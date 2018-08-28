"Tedavi edilmeyen şeker hastalarında idrar kaçırma görülüyor"

İSTANBUL, (DHA) KONTİNANS Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, ülkemizde yetişkinlerin yüzde 20\'sinde şeker hastalığı görüldüğünü ve bunun tüm organları etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Dünyada ve ülkemizde sık rastlanan hastalıklardan şeker hastalığının insülin hormonunun yetersizlği veya bu hormona yanıtsızlık nedeniyle kandaki şeker oranının yüksek çıkması olduğunu belirten Prof. Dr. Tarcan hastalığın buna bağlı olarak idrarda şekere rastlanması olduğunu söyledi.

\"10 YILDAN UZUN SÜRE ŞEKER HASTALIĞI OLANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA İDRAR KAÇIRMA GÖRÜLÜYOR\"

Prof. Dr. Tarcan, 10 yıldan daha uzun süre kontrolsüz şeker hastalığı olanların neredeyse tamamında mesane işlev bozukluğu veya idrar kaçırma görüldüğünü söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Şeker hastalığı bütün organları etkilediği gibi mesaneyi de etkilemektedir. Bu nedenle şeker hastalarında daha sık idrar kaçırma sorununa rastlanmaktadır. Ancak her şeker hastasında mutlaka mesane işlev bozukluğu görülecek diye bir kural yoktur. Erken tanı alıp zmanaında doğru tedavi uygulanan kişilerde diğer organlar gibi mesanede başarıyla korunabilir. Kontrol altına alınamayan şeker hastalığında ise özellikle süre uzadıkça mesane de diğer organlar gibi etkilenir ve idrar kaçırma ya da mesaneyi boşaltamama sorunu ortaya çıkabilir.\"

\"ŞEKER HASTALIĞIYLA BAŞLAYAN İDRAR KAÇIRMA GEÇ KALINDIĞINDA ŞEKER HASTALIĞI TEDAVİSİ İLE SON BULMUYOR\"

Kontrol altına alınmamış şeker hastalığı olan kişilerde bir yandan idrar miktarı arttığı için sık idrara çıkma görüldüğünü de söyleyen Prof. Dr. Tarcan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bu tür bir rahatsızlık şeker hastalığı kontrol altına alındıktan sonra düzelebilir. Ancak mesane kası ve mesaneyi idare eden sinirler uzun süren şeker yüksekliğine bağlı etkilendiğinde bunu geri döndürmek mümkün olamamaktadır. Şeker hastalarında mesane işlev bozukluğu iki tip olarak görülmektedir. İlkinde hasta aynı aşırı aktif mesanede olduğu gibi mesane kasının istemsiz olarak kasılmasına bağlı olarak idararı mesanede depolayamaz ve çok sık tuvalete gider. Bu tür bir sorunda hastanın düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanmasıyla sorun ilaç tedavisi ile çözülmektedir. Şeker hastalığında görülen diğer mesane bozukluğunda ise mesane kası tam tersi kasılma gücünü kaybeder ve hasta mesanesini boşaltamaz. Bu durumu mesane kası iflası olarak da düşünebiliriz. Bu sorun genelde şeker hastalığının son evresinde ortaya çıkmaktadır. Mesanesini boşaltamayan hastalar için çözüm “temiz aralıklı kateterizasyon” ya da “TAK” olarak tarif edilen yöntemle mesaneyi aralıklı sondalar ile boşaltmaktır.\"

Belli bir grup hastada ilaçla ve sondalama ile idrar kaçırma engellenemediğinde mesane pedleri ile hastaların yaşam kalitelerini artırmasının mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarcan, \"Şeker hastaları tüm bu nedenlerle hastalığını öğrendiğinde şikayeti olsun ya da olmasın üroloji uzmanına da kontrol için gitmelidir. Her şeker hastası için göz kontrolü ne kadar gerekliyse mesane kontrolü de o kadar gereklidir. Çünkü bazı değişiklikler hasta tarafından fark edilmese bile uzmanlar tarafından fark edilir ve önceden önlemi alınabilir” dedi.

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