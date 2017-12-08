"Şu an bir hayal içindeyiz" 

Buse ÖZEL - Faruk KAHRAMAN / İSTANBUL, (DHA) PINAR Oktar ve eşi Hüseyin Oktar 17 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için mücadele etti. Pınar Oktar diyabet hastası olduğu için tüp bebek denemelerinde sorunlar yaşadı. 4 aşılama ve 3 tüp bebek denemesi geçiren Oktar çifti umutlarını kaybetmişken Ayşe Masal adında sağlıklı bir kız çocuğu sahibi oldular.

Hüseyin ve Pınar Oktar çiftinin 17 yıllık çocuk sahibi olma mücadelesi mutlu sonla bitti. 43 yaşında baba olan Hüseyin Oktar \"Şu anda bir hayaldeyiz. Çok güzel bir duygu\" derken, 36 yaşındaki Pınar Oktar ise \"Hala inanamıyorum bebeğin benim olduğuna\" dedi.

ANNENİN DİYABETİ SÜREKLİ KONTROL EDİLDİ

İki yıl önce Oktar ailesiyle tedaviye başladıklarını belirten kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş ise süreci şöyle anlattı: \"Pınar Hanım diyabet hastasıydı ve ayrıca polikistik over sendromu yaşıyordu. Detaylı bir değerlendirmeden sonra kendilerine doğru teknolojik yöntemleri uyguladık. Mikro çip ile sperm seçimi yapıldı. Embriyoları genetik taramayla seçtik ve bütün bunların sonucunda diyabetini kontrol altına aldık ve kendisine transfer ettiğimiz sağlıklı embriyolarla Masal bebek dünyaya geldi.\"

Çok uzun yıllar bebek sahibi olmaya çalışan çiftlerin zaman zaman psikolojik destek almaya ihtiyaç duyduklarını da belirten Prof. Dr. Tıraş \"Psikolojik destek çok önemli. Çünkü artık bir çok yöntemi denedikleri için artık bu işin olmayacağı kanısına kapılıyorlar ve gerçekten bir bebek sahibi olabilirler mi bundan çok emin olamıyorlar dolayısıyla gerçekten psikolojik destek de çok önemli\"diye konuştu.

Diyabet hastalığının kontrol edilmediğinde, öncelikle bebek oluşumunu engellediğini, daha sonra düşük riskini arttırdığını, annede yüksek tansiyon meydana getirebildiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Tıraş, Masal bebeğin annesi Pınar Oktar\'ın da diyabetinin kontrol edildiğini bu sayede sağlıklı bir bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

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