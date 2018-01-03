"Spor salonları enfeksiyon riski taşıyor"

İSTANBUL, (DHA)- HAVALARIN soğuduğu kış aylarında pek çok insanın açık alanlar yerine kapalı spor salonlarını tercih ettiğini söyleyen Memorial Ataşehir Hastanesi Dahiliye Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Birsel Kavaklı, \"Egzersiz aletlerinde biriken mikroplar enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında risk oluşturuyor\" dedi.

Spor salonlarında karşılaşılabilecek hastalıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kavaklı, \"Sağlık konusundaki bilincin artmasıyla birlikte düzenli spor yapanların sayısı her geçen gün fazlalaşıyor. Yaz aylarında açık alanlarda spor yapan kişiler havaların soğumasıyla birlikte daha çok kapalı alanları tercih ediyor. Sağlıklı kalmak adına gidilen spor salonları belli kurallara uyulmadığı durumlarda gizli tehlikeler barındırabiliyor\" dedi.

\"ELLERİNİZİ YIKAMAYI UNUTMAYIN\"

Kış aylarında toplu taşıma araçları, sinema ve alışveriş merkezleri gibi spor salonlarının da bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Kavaklı şunları söyledi:

\"Spor salonları gibi toplu yaşamın olduğu alanlarda verem, nezle, grip başta olma üzere diğer viral hastalıklar kolayca kişiden kişiye bulaşabiliyor. Bu tür hastalıklar hava yoluyla geçebileceği gibi ortak kullanılan spor aletleri ve malzemelerle de bulaşabilir. Özellikle salgın dönemlerinde mevcut hastalığı olanların spor salonlarından uzak durması gerekir. Sık sık elleri yıkamak ve egzersize başlamadan önce spor yapılacak aletin üzerine temiz bir havlu sermek alınacak önlemlerin başında gelir.

\"HASTALIK ZEMİNDEN GELEBİLİR\"

Birçok insan ortak kullandığı için spor salonlarının zeminleri de önemli bir tehlike oluşturuyor. Spor yapan kişinin derisi hareketle birlikte terlediği ve sürtünme ile zedelendiği için mikropları kabul edici hale gelebiliyor. Mantar, spor salonlarında en sık görülen hastalıklar arasında. Bulaşıcı özelliği nedeniyle çıplak ayakla basılan soyunma odalarından, hamam gibi sıcak nemli yerlerden, havuzlardan, duşlardan ve terliklerden kolaylıkla geçebiliyor.

\"KENDİ HAVLUNUZU KULLANIN\"

İyi yıkanıp dezenfekte edilmemiş havlular terle bulasan enfeksiyonların taşınması açısından önemli bir risktir. Spor salonlarında verilen havlu ve terlik yerine kişisel eşyaların kullanılması olası hastalıklardan korunmak için önemlidir.\"

\"KİLOLU VE DİYABETİK HASTALARA DAHA KOLAY BULAŞIYOR\"

Nem, ıslaklık ve kötü hijyenik koşulların mantar enfeksiyonları başta olmak üzere birçok mikrobun üremesine ve yayılmasına olanak sağladığını belirten Prof. Dr. Kavaklı, \"Bu nedenle bir çok spor salonunda bulunan havuz ve duşlar da önemli birer enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Bu enfeksiyonlar herkesi tehdit etmekle birlikte obezite ve diyabet hastalarına bulaşması çok daha kolaydır\" dedi.

Prof. Dr. Kavaklı hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

\"Elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ıslak mendil eller ve kullanılacak aletler dezenfekte edilmelidir.

Spor yapmak için seçilecek spor salonu, sağlık kulübü gibi yerlerin dikkatli seçilmesi gerekir. Spor salonları mutlaka enfeksiyon konusunda bilgili hekimler tarafından denetlenmelidir.

Ellerin çok kullanıldığı yerlerin düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Merkezlerin havalandırması çok iyi olmalı hepa filtreye sahip klimalarla ısınma ve soğuma sağlanmalıdır.

Spor yaparken kullanılan aletlerin üzerine temiz bir havlu serilmeli hareketlere bundan sonra başlanmalıdır.

Deride mantar şüphesi olanlar mutlaka doktor kontrolünden geçmeli, iyileşme süreci sonunda merkeze kabul edilmelidir.

Salonlarda spor yapan kişiler yıllık grip aşılarını düzenli yaptırmalıdır.

Kişisel hijyen kurallarına özel gösterilmelidir.

Her spor seansından sonra mutlaka duş alınmalıdır. Duş sonrası mutlaka parmak araları da iyice kurulanmalıdır.

Ciltte yaralanma gibi bir durum var ise enfeksiyon riskine karşı iyileşene kadar mutlaka bandaj, yara bandı gibi hijyenik şeylerle örtülmelidir.

Çıplak ayakla yerlere basılmamalıdır. \"

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