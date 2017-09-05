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Kültür-Sanat

"Sokak kültürü" Bomonti'de buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BOMONTİ Sokak Festivali, 16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak

05 Eylül 2017 13:55

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BOMONTİ Sokak Festivali, 16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. 
Gorillaz ve Pink Milk organizasyonu, Şişli Belediyesi\'nin desteğiyle Şişli ilçesine bağlı Bomonti semtindeki Feriköy Pazarı otopark alanında 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalde müzik, eğlence ve gastronomi etkinlikleri katılımcılarla buluşacak. Sokak müzisyenlerini, tasarımcıları, DJ’leri, dansçıları, atölyeleri, söyleşileri ve sokak lezzetlerini bir araya getirecek festivalde, çeşitli etkinlikler, konserler ve açık hava film gösterimleri de yapılacak.
16 ve 17 Eylül tarihlerinde saat 12.00\'de başlayacak festival ücretsiz gerçekleştirilecek.
Bomonti Sokak Festivali’nin programı şu şekilde:

-16 Eylül Cumartesi-
Kapı açılış: 12.00
19.15 - Kolektif İstanbul konseri
21.00 - Kedi filmi gösterimi

-17 Eylül Pazar-
Kapı açılış: 12.00
19.15 - Sattas İstanbul konser
21.00 - Rock\'n Roll filmi gösterimi

(FOTOĞRAF)

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