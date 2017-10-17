T24 LogoT24 Logo
Sağlık

"Sigara erken menopoza neden olabilir"

İSTANBUL, (DHA) MENOPOZUN kadınlar tarafından olumsuz algılandığını ancak hayatın sonu değil, aksine yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Op

17 Ekim 2017 13:20

İSTANBUL, (DHA) MENOPOZUN kadınlar tarafından olumsuz algılandığını ancak hayatın sonu değil, aksine yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Op. Dr. Başak Öndeş, sigara kullanan bir kişinin 2 yıl erken menopoza girme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Adet düzensizliği, ateş basması, aşırı terleme ve istemsiz kilo alımının kadınların menopoz sürecinde yaşadığı olumsuz etkilerden sadece birkaçı olduğunu belirten Dr. Öndeş, kadınların bu dönemi kişiye özel tedaviyle sağlıklı bir şekilde geçirmelerinin mümkün olduğunu söyleyen Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Başak Ovayurt Öndeş, “18 Ekim Dünya Menopoz Günü” öncesinde menopozu sağlıkla geçirmenin yolları hakkında bilgi verdi.

SÜREÇ 6 YILA KADAR UZAYABİLİR

Bir yıl adet görmeyen kadının menopoz sürecine girdiğini belirten Op. Dr. Başak Ovayurt Öndeş, “Kadının hormonal, biyolojik bir takım değişiklikler yaşadığı, bunların sonucunda da menopoz belirtilerinin gözlendiği dönem perimenopoz olarak adlandırılır. Bu 6 ayda sürebilir, 5-6 yıla kadar da uzayabilir. Belirtilerin başlamasından menopoza kadar geçecek süreyi söyleyebilmek mümkün değildir. En sık görülen belirtiler arasında düzensiz adet kanamaları, ateş basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları, ani duygu durum değişiklikleri, libidoda azalma, kilo almaya yatkınlık, konsantrasyon güçlüğü, vajinal kuruluk hissi sayılabilir” dedi.

EGZERSİZİ RUTİN HALE GETİRİN

Menopoz dönemindeki kadınların gerekli tıbbi değerlendirmelerden geçmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Öndeş, dikkat edilmesi gereken hususları şu sözlerle anlattı: “Sağlık açısından en temel iki sorun osteoporoz ve kalp damar hastalıkları. Bunların yanı sıra depresyon açısından diyabet, hipertansiyon, obezite, varis, damar tıkanıklığı gibi hastalıklarda gözden geçirilmeli. Menopozu tetikleyen en büyük etken sigara kullanımı. Sigara içen kadınlar yumurtalarını erken kaybederek menopoza 2 yıl önce girme tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Menopoz sonrası cinsel yaşam devam eder. İstenmeyen gebelik endişesi ortadan kalktığı için daha özgür bir cinsel yaşam sağlanır.”
(FOTOĞRAFLI) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA MENOPOZUN kadınlarDr BaşakDrMemorial Ankara Hastanesi Kadın HastalıklarıDoğum Bölümünden Op Dr Başak OvayurtEkim Dünya Menopoz Günü”SÜREÇYILA KADAR UZAYABİLİR BirOp Dr Başak OvayurtBuBelirtilerinEn

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24