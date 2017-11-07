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Sağlık

"Sigara bağımlılığının yarattığı mutluluk kısır döngü"

İSTANBUL, (DHA) SİGARA içme sıklığı gençlerde artarken başlama yaşı da gittikçe düşüyor

07 Kasım 2017 19:14

İSTANBUL, (DHA) SİGARA içme sıklığı gençlerde artarken başlama yaşı da gittikçe düşüyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Sigara Bırakma Uzmanı Op. Dr. Beyzade Özkahraman sigara bağımlılığının küçük yaşta başlama nedenlerine dikkat çekti ve velilere bu konuda şu önerilerde bulundu: \"Sigara içildikten itibaren ağız yoluyla alınan sigara dumanı akciğerlere, oradan da kan dolaşımına geçer. Dolaşım yoluyla tüm vücudu dolaşan nikotin beyinden geçerken endorfin denen mutluluk hormonu salgılanmasına neden olur. Bunun sonucu olarak beyin belirli aralıklarla bu maddeyi ister. Verilmediği takdirde o kişide huzursuzluk, sinirlilik ve depresif hareketler başlar. Madde alındığında yeniden rahatlama olur. Bu bir kısırdöngüdür.\"

ERKEN YAŞTA SİGARAYA BAŞLAMANIN EN BÜYÜK NEDENİ AİLE

Ergenlik çağındaki gençlerin rol model olarak gördüğü aile büyüklerinde sigara bağımlılığı olmasının, sigaraya başlamada etken olduğunu belirten Dr. Özkahraman şunları söyledi: \"Aileler öncelikle kötü rol model olmamalı. Eğer böyle bir alışkanlık edinmişlerse çocuklar üzerinde olumsuz etki bırakmamak için bu alışkanlıktan en kısa sürede kurtulmaları gerekir. Ayrıca çocuklara alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararlarından söz ederek bu alışkanlıkları edinmemeleri önerilmeli.\"

ÇOCUĞU İÇİN EBEVEYNLER SİGARAYI BIRAKMALILAR

Sigara bağımlılığından kurtulmanın zor olmadığını belirten Dr. Özkahraman, sigara bırakma polikliniğinde bu konuda çeşitli hizmetler verdiklerini belirtti ve \"Önceden  ülkemizde akupunktur, elektronik sigara ve iqs gibi yöntemler uygulanırdı. Sağlık Bakanlığı bu yöntemlerin hiçbirinin bilimsel olmadığını, en iyi sonucun tıbbi tedavi ile alınabildiğini belirtmiştir\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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