"Selfie" ve "Tablet" Almanya'da sözlüğe girdi

Duden Yayınevi'nin hazırladığı Duden Sözlük ve İmla Kılavuzu'nun 27'inci baskısı çarşamba günü raflarda yerini alacak. Yeni baskıya yaklaşık 5 bin yeni sözcük eklendi.

27'inci baskıya "yalan haber" anlamındaki "Fake News" ya da "gerçek ya da olgu ötesi" anlamına gelen "postfaktisch" gibi çok sayıda İngilizce kökenli sözcük alındı. "Postfaktisch" kelimesi 2016 yılında Alman Dil kurumu tarafından da yılın kelimesi seçilmişti.

Sözlükte İngilizce kökenli sözcüklerin artışı geçmişte Almanca dilinin gelişimine yönelik bazı dil bilimcilerin duyduğu kaygılara dair tartışmaların hafiflemiş olduğunu ortaya koydu. Duden yetkilisi Kathrin Kunkel-Razum dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Teknik gelişmeleri düşünecek olursak, hayatımıza İngilizce konuşulan ABD'den birçok şeyin girdiği net bir olgu" şeklinde konuştu.

Yeni baskıda, internet çağında teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanılmaya başlayan birçok yeni kavram yer alıyor. Bu sözcükler arasında "selfistik", "emoji", "Facebook'tan çıkarmak", "veri gözlüğü" gibi kavramlar dahil edilirken, toplumsal olaylarla bağlantılı olarak oluşmuş "vatan haini", "hoşgeldin kültürü", "yalancı basın" ve "nefret suçu" gibi kavramlar da sözlüğe eklendi.

Duden uzun yıllardır sözcük dağarcığını genişletmeyi sürdürüyor. Halihazırda sözlükte 145 bin anahtar sözcük yer alıyor. Bu sayı 1880 yılında 27 bindi. Duden sözlüğü, günlük dilde kullanılan Almanca;'ya yerleşen sözcükleri içeriyor. Sözlükte hangi sözcüklerin yer alacağına yayın kurulu karar veriyor, en önemli kriter ise bir sözcüğün hangi sıklıkta kullanıldığı. Sözlüğün son baskısı 2013 yılındayayımlanmıştı.

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dpa/DW, GA/BÖ