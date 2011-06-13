-"SAMAR"DA 1 HAFTANIN BEDELİ 650 BİN AVRO MARMARİS (A.A) - 13.06.2011 - Kuveytli iş adamı Yusuf Ahmed Alghanim'e ait olan ve dünyanın en büyük lüks motor yatları arasında gösterilen İngiliz bayraklı ''Samar''la bir haftalık tura çıkmanın bedeli 650 bin avro. Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaptıktan sonra Netsel Marina'nın en büyük iskelesine yanaşan ve üzerinde helikopter bulunan lüks yat, vatandaşlarla turistlerin ilgi odağı oldu. Turistler, yatın önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. 77 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde olduğu belirtilen yatın, yakıt ikmali yapmak ve malzeme almak için Marmaris'e geldiği öğrenildi. Yatta bir süre bakım yapılırken, personelin de iple sarkarak yatın camlarını silmeye çalıştığı görüldü. Marina yetkilileri, yatta Alghanim ya da yakınlarının bulunup bulunmadığı konusunda bilgi vermezken, ''Samar''ın akşam saatlerinde Marmaris'ten ayrılacağını bildirdiler. Alınan bilgiye göre, ''Samar'', süper motor yatlar sınıfında dünyanın ilk 100 yatı arasında 69'uncu sırada yer aldı. 95 milyon avro değerinde olan süper lüks yatın, haftalık kirası ise 650 bin avro. Helikopter pistinin yanı sıra misafirler için ayrı asansörün bulunduğu yatta, yemek odası, bar, spor salonu, buhar odası, iki havuz, 3 jet-ski ve küçük bir otomobil bulunuyor. 7 kabin bulunan yatta personelle birlikte aynı anda 44 kişi kalabiliyor. Geliştirilmiş küresel seyir yeteneğine sahip yat, 16,5 knot hıza çıkabiliyor. Yat, genelde Arap ve Avrupalı zengin iş adamlarınca Akdeniz ve Ege'de mavi tur için kiralanıyor.