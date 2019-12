-"SAÇ"A 3 ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - 30. Uluslararası İstanbul Film Festivalinin kapanış galası ve ödül töreni, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Sunuculuğunu Mehmet Ali Alabora'nın üstlendiği gecede, ''Sinemada İnsan Hakları'' yarışmasındaki Avrupa Konseyi Sinema Ödülü'nü (FACE), yönetmen Juanita Wilson, ''Yokmuşum Gibi/As If I'm Not There'' adlı filmle kazandı. Wilson, ödülünü FACE Jürisinin başkanlığını üstlenen yönetmen Scandar Copti'nin elinden aldı. ''Sinemada İnsan Hakları'' yarışmasında ''Jüri Özel Ödülü''ne ise Sedat Yılmaz'ın yönettiği 'Press'' adlı film layık görüldü. Yılmaz'a ödülünü Marja Ruotanen takdim etti. ''Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülü'', Mısırlı yönetmen Ahmet Abdalla'nın ''Mikrofon/Microphone'' adlı filmine verildi. Abdalla'ya ödülü, Altın Lale Uluslararası Yarışma Jürisi Başkanı yönetmen Claire Denis verdi. Uluslararası yarışmada ''Jüri Özel Ödülü ise Seyfi Teoman'ın ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'' filmiyle Federico Veiroj'un ''Faydalı Hayat/A Useful Life'' filmi arasında paylaştırıldı. Yönetmenler ödüllerini, Altın Lale Uluslararası Jüri Üyesi İtalyan oyuncu Anna Bonaiuto ve yapımcı Jim Stark'ın elinden aldı. Törende, ''Altın Lale Yılın En İyi Türk Filmi'' ödülü, Tayfun Pirselimoğlu'nun ''Saç'' adlı filmine, ''Altın Lale Yılın En İyi Türk Yönetmeni'' ödülü de bu filmle yönetmen Pirselimoğlu'na verildi. ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülünü, ''Saç'' filmindeki rolüyle Nazan Kesal, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü ise ''Görünmeyen'' filmindeki rolüyle Ahmet Mekin aldı. Festivalde ulusal yarışmada ''En İyi Senaryo'' ödülüne, ''Zefir'' filmiyle Belma Baş layık görüldü. Baş'a, ödülünü Altın Lale Uluslararası Yarışma Jüri Üyesi yazar Perihan Mağden verdi. Ulusal yarışmadaki ''En İyi Görüntü Yönetmeni'' ödülü, ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'' filmiyle Birgit Gudjonsdottir'e, ''En İyi Müzik'' ödülü ise ''Atlıkarınca'' filmiyle Ahmet Kenan Bilgiç'in oldu. Sedat Yılmaz'ın ''Press'' filmi de ulusal yarışmanın ''Jüri Özel Ödülü''ne layık görüldü. Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği FIPRESCI Ödülleri ise uluslararası yarışmada Tran Anh Hung'un yönettiği ''İmkansızın Şarkısı/Norwegian Wood'' adlı filme, ulusal yarışmada ise Sedat Yılmaz'ın ''Press'' filmine verildi. Yönetmenler ödüllerini, FIPRESCI Jürisi Başkanı Philip Cheah ve Nil Kural'ın elinden aldı. Festivalin ''Türkiye Sineması'' tema sponsoru Efes, ulusal yarışma kapsamındaki filmler arasından FIPRESCI Jürisi tarafından seçilen ve Onat Kutlar anısına ödüllendirilen ''Press'' filminin yönetmeni Sedat Yılmaz'a, bir sonraki filminde kullanılmak üzere 30 bin dolarlık para ödülü verdi. İKSV'nin medya sponsorlarından Radikal Gazetesi tarafından verilen ''Halk Ödülü''nü, uluslararası yarışmada Seyfi Teoman'ın ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'' adlı filmi, ulusal yarışmada ise İlksen Başarır'ın ''Atlıkarınca'' adlı filmi kazandı. Şevval Sam'ın konser verdiği törenin ardından konuklar, bu yıl yabancı dilde en iyi film Oscar ödülünü alan, yönetmenliğini Susanne Bier'in yaptığı ''Daha İyi Bir Dünyada'' adlı filmi izledi. Fitaş Sineması Salon 1'de yarın 13.30 seansında Altın Lale Ulusal Yarışma Ödülüne layık görülen ''Saç'', 16.00 seansında ise Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülünü kazanan ''Mikrofon/Microphone'' filmleri gösterilecek. 30. İstanbul Film Festivali, yarın akşam 7 festival sinemasında 21.30 seanslarındaki gösterimlerin ardından sona erecek.