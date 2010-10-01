-"REZİL NOBELLER" SAHİPLERİNİ BULDU WASHINGTON (A.A) - 01.10.2010 - ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin esprili, yaratıcı ve garip bilimsel çalışmalara verdiği "IgNobel" ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Önce güldüren sonra düşündüren "IgNobel" ödülleri, geleneksel Nobel ödüllerini kazananların açıklanmasına birkaç hafta kala Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen törenle verildi. Mühendislik dalındaki ödülü, balinaların salyasını tespit etmek için uzaktan kumandalı helikopter icat eden İngiliz ve Meksikalı araştırmacılar alırken, Tıp Ödülü'nün sahibi astımın Rusya'daki dağlarda gezinerek tedavi edilebileceğini öne süren Hollandalı iki bilim adamı oldu. Fizik dalındaki ödülü, buz tutmuş yollarda kayma sorunlarının tümünün çorapların ayakkabının üzerine giyilmesiyle ortadan kaldırılabileceğini gösteren çalışmalarıyla Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar aldı. Küfretmenin acıyı azalttığını ortaya çıkaran 3 İngiliz araştırmacı "Barış Ödülü"nü kucaklarken, mikropların sakalda "asılı kalabileceğini" ortaya koyan çalışma sağlık dalındaki ödüle layık görüldü. Ekonomi Ödülü, ABD'nin Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers bankalarının yöneticileri ile ABD'deki mali krizde adı ilk sıralarda yer alanlara, "yeni yatırım yöntemleri bulmaları" dolayısıyla verilirken, biyoloji dalındaki ödül, yarasaların cinsel hayatıyla ilgili bir araştırmaya imza atan Japon ve İngiliz ekibin oldu. İngilizcede "rezil" anlamına gelen "Ignoble" kelimesinden türetilen "IgNobel" ödülleri, 1991'den bu yana veriliyor. Bu ödülü kazananlara para ödülü verilmiyor. Kazanan bütün araştırmalar gerçek veriler içeriyor, önemli bilim dergilerinde yayımlanmış oluyor.