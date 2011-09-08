-"Reformlar birbirinin etkisini arttırdı'' YAROSLAVL (A.A) - 08.09.2011 - Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de siyasi ve ekonomik alanlarda eş zamanlı olarak yürütülen reformların, birbirinin tesirini çarpan etkisiyle artıran sonuçlar doğurduğunu söyledi. Gül, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in daveti üzerine ''onur konuğu'' olarak katıldığı Yaroslavl Küresel Politika Forumu'nda bir konuşma yaptı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumun kısa sürede küresel anlamda önemli bir platforma dönüştüğünü ifade eden Gül, foruma hitap etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Başta Rusya Devlet Başkanı Medvedev olmak üzere forumun hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, forumu, ''önemli meseleleri tartışmak için son derece yararlı bir platform'' olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Gül, forum dolayısıyla bin yıllık köklü tarihiyle dünya kültür mirasının önemli eserlerine ev sahipliği yapan Yaroslavl'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Geçen yıllarda gerçekleştirilen iki forumda modern devlet kavramının derinlemesine incelendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, küreselleşme nedeniyle pek çok toplumsal kavramın felsefi kalıplarla açıklanmasının zor bir hal aldığını kaydetti. Gül, küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan, ''kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve güvenlik'', ''ulusal egemenlik ve uluslararası meşruiyet'', ''bireysel fayda ve toplumsal maliyet'', ''ekonomik büyüme ve adil paylaşım'' gibi ikilemlerin çözüm süreçlerinin, modern devletin vasıflarının oluşmasında belirleyici olmaya başladığını anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi: ''Siyasi alanda ise yaptığımız reformlarla; demokrasi, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunmasını teminat altına alan kurumları güçlendirdik. Çoğulcu demokratik normlara uyum yönünde önemli mesafe kaydettik. Siyasi ve ekonomik alanlarda eş zamanlı olarak yürüttüğümüz reformlar, birbirinin tesirini çarpan etkisiyle artıran sonuçlar doğurmuştur. Bu çerçevede, gerçekleştirilen siyasi ve hukuki reformlarla temel hak ve özgürlük alanları genişleyip demokrasimiz güçlendikçe, ülkemize duyulan güven ve yapılan yatırımlar artarak ekonomimiz üzerinde olumlu yansımada bulunmuştur. Bugün Türkiye, dünyanın 16, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumuna yükselmiştir. Diğer taraftan, ekonomik reformlarla artan maddi imkanlarımız sayesinde Türkiye, demokratikleşme ve modern devlet olma yolunda daha özgüvenli şekilde hareket etmeye ve önemli bölgesel ve küresel sorumluluklar üstlenmeye başlamıştır. Bu meyanda, ülkemiz yılda 2 milyar dolara yaklaşan, hiçbir karşılık beklemeden insanlık adına yapılan kalkınma yardımlarıyla yükselen bir donör ülke konumuna terfi etmiştir.''