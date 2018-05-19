"Ramazan'da ağız kokusuna karşı gün içinde de dişlerinizi fırçalayın"

İSTANBUL, (DHA)- RAMAZAN’DA gün içinde uzun süre besinlerden uzak kalmak ağız kokusuna neden oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı diş fırçalamanın orucu bozmayacağı açıklamasını hatırlatan Prof. Dr. Hakkı Sunay, \"Dişlerinizi suyu yutmadan fırçalayıp ağzı ferah tutmak ve asidik ortamdan korumak mümkün” dedi.

Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi sağlıklı bir oruç için daha özenli davranmayı gerektiriyor. Ağız ve diş sağlığı da oruçluyken en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, Ramazan’da ağız ve diş sağlığı konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

AĞIZDAKİ ASİT ARTIYOR

Ramazan’da oruç nedeniyle ağız ortamının uzun bir süre kuru kalması ve tükürük miktarının azalmasıyla ağızdaki asidik ortamın arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Hakkı Sunay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalama ve diş fırçalamanın orucu bozmayacağı açıklamasını hatırlattı. Ağızdaki yüksek asidik ortamın diş minelerinde aşınma gibi sonuçlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Hakkı Sunay, \"Ramazan’da gün içinde diş fırçalamakta bir sakınca yok. Fırçaladığınız suyu yutmadan, dişlerinizi fırçalayıp iyice tükürerek ağız ortamını hem ferah tutmak hem de bu asidik ortamdan korumak mümkün” diye konuştu.

\"SU İÇTİKTEN SONRA YEMEĞE GEÇİN\"

\"Gün boyunca ağız ortamında asidik seviye yükselmişken üzerine iftarda asitli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi dişlerimize ciddi zararlar verir” diyen Prof. Dr. Sunay, “Oruç açılırken asitli ve gazlı içeceklerden kaçınılması gerekir. Önce oruç açıp su ihtiyacımızı giderdikten sonra ağzımızı normal suyla çalkalamalı ve su içtikten sonra besinleri tüketmeye başlamalıyız” tavsiyelerinde bulundu.

\"DİŞLERİNİZİ EN AZ 2 DAKİKA FIRÇALAYIN\"

Prof. Dr. Hakkı Sunay, ramazan ayı boyunca iftar ve sahursa diş sağlığı için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

\"İftarda ve sahurda asitli ve gazlı içecekler tüketmekten kaçının, iftar ve sahur arasında diş fırçalama süresini normalden biraz daha uzatın, en az 2-3 dakika civarında dişlerinizi fırçalayın. Kesinlikle sert fırçalar kullanılmayın, orta sert fırçalar ve aşındırıcı madde içermeyen diş macunları kullanın. İftar ve sahur arasında su tüketimi olabildiğince artırın.\"

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