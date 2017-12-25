"Profil estetiği  birçok cerrahi uygulamayı kapsar"

İSTANBUL, (DHA)-KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, yüzdeki tüm organların, yüz yapısının birbirine uyumu ve orantısı için yüz estetiğini bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Profiloplasti olarak adlandırılan bu operasyonlarda yüz profilinde alın-burun-çene üçgenindeki denge durumunun dikkate alındığını sözlerine ekleyen Uçal,Profiloplasti ameliyatlarının burun estetiği (rinoplasti), çene estetiği (mentoplasti), üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti), alın ve elmacık kemikleri estetiğinden bir ya da birkaçını kapsayabildiğini belirtti.

Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, yüz estetiğinin bir bütün olarak ele aldığında alın, burun, çene ve elmacık kemiklerini kapsayan planlama ve işlem yaparak yüz genelinde orantılı bir estetik yakalanabileceğini söyledi.

BURUN ESTETİĞİ (RİNOPLASTİ)

\"Burundaki şekil bozukluklarını düzeltmek, burun etini almak ve burun kıkırdağındaki düzensizliklere müdahale etmek gibi sebeplerle yapılan rinoplasti ameliyatında bu iş için özel geliştirilmiş keskiler kullanılır\" diyen Uçal, bu ameliyatlarda yalnız şekil bozuklukları değil aynı zamanda burun içindeki kemik eğriliklerinin (septumdeviasyonu) de düzeltildiğini belirtti. Op.Dr. Uçal şunları söyledi:

ÇENE AMELİYATI (MENTOPLASTİ)

\"Çene ameliyatlarında ağız içinden girilir. Gerekli yerlere kişinin kendi dokusundan enjekte edilir ya da bu iş için geliştirilmiş özel implantlar yerleştirilir. Kendi dokusu için çoğunlukla liposuction ve meme küçültme ameliyatlarından elde edilen dokulardan faydalanılır, bazen bu iş için karın ve kalça bölgesinden de doku alınabilmekte.

ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

Üst göz kapağı derisinde bollaşma genellikle ilerleyen yaşlarda kasların incelmesi nedeniyle başlar. Alın ve kaşlarda aşağı doğru sarkmalar göz kapağının da bollaşmasına neden olur. Bu durum kalıtımsal nedenlerle daha genç yaşlarda da görülebilir. Üst göz kapağı ameliyatlarına alın ve kaşların orantısal hesaplamalarından sonra karar verilir. Ameliyata karar verdikten sonra çizimlerle çıkarılacak deri ve kas miktarının belirlenir\"

ALIN VE ELMACIK KEMİKLERİ ESTETİĞİ

Belirginleşmesi istenen elmacık kemikleri için ağız içinden girilerek yanaklara implant yerleştirildiğini söyleyen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, bazen bu implantların elmacık kemikleri üzerine dikildiğini, çene ameliyatlarında olduğu gibi alın ve elmacık kemikleri ameliyatında da implant yerine kişinin kendi dokusunun da enjekte edilebileceğini söyledi.

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