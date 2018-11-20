"Ozon terapi otizm tedavisinin ana parçası"

İSTANBUL, (DHA)- Dr. Tansel Turan, ozon terapinin güvenli, etkili, kolay ve bilimsel bir uygulama olduğunu belirterek, \"Otizimde; ozonun birden fazla etkisinden yararlanılmaktadır. Temel tedavinin ana parçası olarak kullanılır\" dedi.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozon terapi ile ilgili bilgi veren Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi’nden Dr. Tansel Turan, ozonun otizm tedavisinden akne tedavisine kadar pek çok alanda kullanıldığını söyledi. Aktif oksijen molekülü olan ozon gazının kullanıldığı tedavilere \'Ozon Terapi\' denildiğini ifade eden Dr. Tansel Turan, bu tedavi yönteminin bilinen majör bir yan etkisi ya da komplikasyonu olmadığını söyledi ve tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:

\"Major yöntem, en yaygın kullanılan ozon terapi metodudur. Bu metotla kişiden 50-200 mililitre arasında alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye enjekte edilir. Minor yöntem, kişiden alınan 2–5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye enjekte edilir. Vücut boşluklarına ozon verilmesi: Rektal–makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir. Eklem içine ozon gazı verilmesi, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı, kişinin eklemlerine enjekte edilir.\"

\"VÜCUDUN DİNAMİKLERİNİ HAYATA GEÇİRİR\"

Oksijenin canlılar için yaşamsal bir madde olduğunu ve yaşayan hiçbir hücre için oksijensiz bir durumun düşünülemeyeceğini belirten Dr. Turan, “Ozon gazının alyuvarlar üzerine inanılmaz bir çekim gücü vardır. Ozon gazıyla karşılaşınca hemen ayrılır, şekil değiştirir ve düzenli sıralar halinde daha hızlı hareket etmeye başlarlar. Ayrıca yüzeyleri genişlediğinden fazla miktarda oksijen alan alyuvarlar, vücudun ihtiyacı olan bölgeye hızla ulaşabilir. Örneğin; ozon gazıyla oksijen oranı ve hızları artan alyuvarlar, nerede sorun varsa, o hastalıklı dokulara ulaşıp vücudun kendi kendini tamir kapasitesini hızlandırır. Bunun yanı sıra ozon bulunduğu her yerde bir takım değişiklikler yapar. Bağışıklığı artırır, damarları açar, hücresel dengeyi düzenler ve hücre çoğalmasını hızlandırır, kanın oksijen taşınmasını arttırır, pıhtılaşmasını azaltır. Ozon terapi vücudun kendi dinamiklerini harekete geçiren doğal bir tedavi yöntemidir” dedi.

HANGİ HASTALIKTA NEYE İYİ GELİYOR?

Dr. Tansel Turan, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ozon terapinin cilt bakımı ya da zayıflama için de kullanıldığını belirterek kullanım alanlarını şöyle sıraladı:

\"Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, diyabetik ayak kronik ve dirençli yara, doku dolaşım bozukluklarının giderilmesinde, detoks amaçlı, sportif performansın artırılması amacıyla, artrozlar ve farklı eklem problemlerinde (tek başına veya PRP ile birlikte), cilt bakımı ve güzelliğinde, lipoliz (bölgesel zayıflama), zayıflama (metabolizmayı hızlandırarak yağ yıkımını artırır zayıflamayı destekler), akne (sivilce) tedavisinde, selüllit tedavisinde, başta kılcal varisler olmak üzere dolaşım bozuklukları ve damar tıkanıklıklarının tedavisinde, anti-aging ve yeniden canlanmada, kronik kabızlık, kronik ishal sorunlarında (Crohn, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıklarında), dirençli genital enfeksiyonlarda, hepatit , AIDS gibi hastalıklarda, vertebral disk patalojilerinde (analjezik/antienflamatuar etki), otizmde temel tedavinin ana parçası olarak ozonun birden fazla etkisinden yararlanılmaktadır.\"