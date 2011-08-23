-"Operasyonlar başarıyla sonuçlandı" ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''son operasyonların amacına uygun olarak başarıyla sonuçlandığını ve verimli sonuçlar alındığını söyleyebilirim'' dedi. Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bülent Arınç, ''Terörle mücadelede yeni modeller, yeni çözüm önerileri başlıklar konuşuluyor. Buna ilişkin ayrıntılar netleşti mi?'' sorusu üzerine şunları kaydetti: ''Terörle mücadele konusu geçmişten bu yana devam ediyor. Bu yeni bir olay değil. Bu terörle mücadelenin vardığı noktada yeni bazı gelişmelere ihtiyaç duyulmuşsa, istihbaratın beraberliği gibi, daha etkin daha kalıcı terörle mücadele yöntemleri gibi, askerin kendi görevleri ile ilgili, polisin kendi görevleri ile ilgili sınır birliklerinin yeniden ihdas edilmesi gibi bütün bunlar kamuoyunun malumudur. Bu konuda yetkililer tarafından sırasıyla açıklanmıştır. Şu anda çok yeni bir durum yok.'' -Suriye sınırında bayramlaşma- Arınç, Suriye sınırında bayramlaşma konusunda sorulan bir soruya, ''Bu konuda herhangi bir engel, Türkiye tarafından en azından söz konusu değildir'' yanıtını verdi. -Sınır ötesi operasyon tezkeresi- Hükümet Sözcüsü Arınç, ''17 Ekim'de sınır ötesi operasyonun tezkeresi doluyor. Bunun yeniden uzatılması konusunda hazırlık söz konusu mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bu konuyu ben şahsen araştırdım. Toplantıda gündeme gelmedi. Elimizdeki yetki henüz 17 Ekim'e kadar yeterlidir. Eğer 1 Ekim'de meclisin açılmasını takiben yeni bir yetkiye ihtiyaç duyulursa bir tezkere olarak Meclis'e gelecektir. Bu konuda değerlendirmelerimizi yapacağız. Şahsi kanaatimi söylüyorum. Herhalde bu yetkinin tekrar bir yıllığına yenilenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu. -Uzman Çavuş Erhan Ar'ın cenazesi- Arınç, ''Son saldırıda şehit düşen askerlerden birinin cenazesine ulaşılamadı. Bu konuda yeni bir gelişme var mı?'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Bunu takip ediyoruz. Uzman Çavuş Erhan Ar'dan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi onun cesedine ulaşılamamış ve cenaze töreni ertelenmişti. Dün bir ceset bulundu. Fiziki benzerlik bakımından da Erhan Ar'a ait olduğunu hemen hemen tespit edildi. Ancak bu konuda yanılmak istemiyoruz. Adli tıp çalışması devam ediyor. Cesedin vücut bütünlüğü vardır. Bize intikal eden haberlere göre de yüzde 90 Erhan Ar'dır.'' -Maaşlar bayramdan önce- Bülent Arınç, memur emekli, dul ve yetim aylıklarının da 23-26 Ağustos günlerinde ödeneceğini, 1-2 Eylül tarihine denk gelen ödemelerin öne alındığını bildirdi. Yaşlılık aylığının 26-28 Ağustos günleri arasında, işsizlik ödeneğinin de bayramdan önce ödeneceğini aktaran Arınç, ''Bunlar belli sürelerde işsiz kalanlara ödenen ücretlerdir. Böylelikle çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşları, ücretleri ve diğer konulardaki beklentileri karşılanmış bulunmaktadır'' dedi.