"Okumayarak sığ bir yaşamı tercih ediyoruz"

İstanbul (DHA) - \'İSTİNYELİ Yazar Buluşmaları\'nda konuşan şair ve yazar Ali Ural, sanal dünyanın bilgi çöplüğüne dönüştüğünü belirterek, okumayan insanın sığ bir yaşantıyı tercih ettiğini söyledi.

İstinye Üniversitesi\'nin (İSÜ) gelenekselleştirmeyi planladığı \'İstinyeli Yazar Buluşmaları\'nın ilki 54. Kütüphane Haftası\'nda gerçekleştirildi. Programa İSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz, İSÜ Genel Sekreteri Burak Kılanç, şair ve yazar Ali Ural katıldı. Etkinlikte, öğrencilerle sohbet, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Söyleşi kütüphane dostları ödülleri ve çekiliş ile sona erdi.Türkiye\'de kitap ve kütüphane sayısının hızla büyüdüğüne dikkat çeken Ali Ural, buna rağmen okuma oranının düşük olduğunu vurguladı.

\"GÖRÜNÜRDE KİTAP OKUYORUZ\"

Kütüphanelerin öğrenciler tarafından ders çalışma amaçlı kullanıldığını söyleyen Ural, \"Kütüphanelerin öğrenciler tarafından bir ders çalışma mekanı olmaktan çok bir okuma alanı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ben bu anlamda var olan kütüphanelerin bile gereğince değerlendirilmediğini düşünüyorum. Kitapla bağımız görünürde çok fazla ama nitelikli bir okumanın olmadığını ve bu nedenle de yaşantılarımızın sığlaştığını düşünüyorum\" dedi.

\"BİLGİ, KAYNAĞINDAN ELDE EDİLMELİ\"

Bilginin kaynağından elde edilmesi gerektiğini anlatan Ali Ural, \"İnternet maalesef yer yer bilgi çöplüğüne dönüştü. Dolayısıyla her bilgiye güven olmuyor. Ama buna rağmen bilgi için bile sosyal medyayı ya da interneti kullanan çok az kişi var. Sığ bir yaşantı tercih ediliyor. Okumanın insana yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumluluklardan kaçtığımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

\"AİLELER EDEBİYATI İHMAL ETMESİN\"

Ailelerin çocuklarına edebiyatı sevdirmesi gerektiğine dikkat çeken Ural, \"Aileler, \'çocuğumuz doktor, mühendis olsun\' diyor. Tamam ama ne olursa olsun okumadan onun hem kendisi hem de toplumla olan iletişimi imkansız hale gelecek. Bu durumda mesleklerinde başarılı olamayacaklar. Bu bakımda aileler edebiyatı ihmal etmesinler\" uyarısında bulundu.

ENGELSİZ KÜTÜPHANE KURULACAK

Bu arada 2016 yılında kurulan İstinye Üniversitesi Kütüphanesi\'nin yeni projelerle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini anlatan Kütüphane Müdürü Sündüs Çil, Engelsiz İstinye projesi kapsamında, engelsiz kütüphane kuracaklarını belirtti.

Çil, gelecek yıl faaliyete geçmesini planladıkları kütüphane hakkında şu bilgileri verdi: Özel gereksinimli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanan engelsiz kütüphane, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılarak hizmete açılacak. Bu kütüphaneden belki üniversite dışından da vatandaşlar yararlanabilecek. Bilgiye ulaşmada en dezavantajlı grup görme engelliler. Engelsiz kütüphane, bu konuda gereken hassasiyeti göstererek daha çok görme engellilere yönelik hizmetleriyle ön plana çıkacak. Gerek gönüllü kitapseverler, gerekse öğrenciler engelli vatandaşlar için kitap seslendirecek