"Obezite ameliyatından sonra yapılan estetik operasyonlar çok iyi planlanmalı"

İSTANBUL, (DHA)- OBEZİTE hastalığı olanlar artık imkansız gibi görünen aşırı kilolarından operasyonlarla kurtulma şansı buluyor. Ancak hastalarda zayıflama sonrasında yeni bir problemin kendini gösterdiğini belirten Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, vücut deformitelerinin, sarkmaların baş gösterdiğini, bu anlamda plastik cerrahinin özel bir ilgi alanı olan \'Post Bariatrik Cerrahi\' girişimlerinin devreye girdiğini söyledi.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz, Post Bariatrik Cerrahide hastanın ne zaman ameliyat edileceğine karar verilmesi, hasta odaklı değişen BODY LİFT prosedürlerinden uygun olanın seçilmesi, hastanın en doğru biçimde bilgilendirilmesi, en uygun yöntemin seçilerek kontrollü bir şekilde hastanın ameliyata hazırlanması ve hasta için son nokta olacak kritik öneme sahip zayıflama ile biten serüvenin beğenilen bir estetikle taçlandırılması gerektiğine özellikle dikkat çekti.

‘’ESTETİK AMELİYATLAR İÇİN BAŞLANGIÇ SÜRESİ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ’’

Bairatrik cerrahi sonrası hastalarda ilk bir buçuk sene içerisinde hızlı kilo vermeye bağlı gelişen metabolik denge bozuklarının giderildiğini söyleyen Türkyılmaz, hemen hemen kilo veriminin de bitme aşamasında olduğunu belirterek, \" Bu kritik sürenin literatürde hastalar için estetik operasyonunun başlangıç tarihi olarak belirlenir. Bu aşamaya gelmiş takipte olan hastalar değerlendirmeye alınarak operasyon için uygun vücut kitle indeksine ulaşıp ulaşmadığı ve metabolik durumu değerlendirilir. Ana hedef hastayı genel anesteziye bağlı risklerden koruyarak, olası en iyi sonucu hastaya verebilmektir. Erken ameliyat olmak isteyen hastalar doktor tarafından doğru yönlendirilmelidir’’ dedi.

Op. Dr. Türkyılmaz vücutta gelişen deformitelerin özellikle karın bölgesinde dikey ve yatay hat boyunca, bel ve popo bölgesinde, bacaklarda, meme bölgesinde, kollarda, sırtta, yüzde ve boyunda geliştiğini vurguladı. Tüm bu alanlardaki sarkmaların belirlenerek olası operasyon planları hakkında hastanın bilgilendirilmesi gerektiğine işaret eden Op. Dr. Türkyılmaz \"Aşamaların hangi kombine alanlar hakkında olacağı konusunda operasyonun yönü belirlenmelidir. Hastanın özellikle önemli bulduğu rahatsızlıkları göz önünde tutacak şekilde yapılan kombine operasyonlarla aşamalı olarak tüm deformitelerin giderilmesine yardımcı olunabilecektir\" diye konuştu.

‘’HANGİ AŞAMALARDA HANGİ KOMBİNE İŞLEMLER YAPILABİLİR?’’

Postbariatrik ameliyatların ilk ayağının deri sarkmasının en çok olduğu kısım olan karın germe ameliyatı olduğunu dile getiren Op. Dr. Türkyılmaz, \"Bu ameliyatta fazla olan deri çıkarılır ve gerekirse karın adalelerinde olan gevşeklikler içeriden yapılan müdahaleler ile giderilir. Karın germe sıklıkla kesi 360 derece çepeçevre devam edecek şekilde bel ve popo germe ile kombine edilmektedir. Böylece sarkmaların en fazla olduğu kısımlar izler iç çamaşırı içerisinde kalacak şekilde tedavi edilmiş olacaktır\" dedi.

Memelerdeki sarkma ve dolgunluktaki azalmaya yönelik bozukları gidermek amaçlı klasik meme küçültme ve germe tekniklerinin kullanılabileceğinden bahseden Op. Dr. Türkyılmaz, farklı olarak zaman zaman meme dolgunlaştırma hedefini de karşılayacak şekilde silikon implant kullanımını da içeren Post Bariatrik meme şekillendirme operasyonlarının her hastaya özel şekilde planlanması gerektiğini belirtti. Op. Dr. Türkyılmaz, meme dekolte bölgesinde dolgunluk sağlanarak, memenin doğal yapısı elde edilerek, sarkmış meme başlarının dik hale getirilmesine yardımcı olunduğunu, estetik meme ameliyatı tamamlanan hastanın bir gün hastanede tutularak taburcu edilebileceğini söyledi.

Kol germe ameliyatının ise kol bölgesinde ki sarkma ve fazlalık olan deri ile yağlı dokunun çıkarılıp uzaklaştırıldığını dile getiren Op. Dr. Türkyılmaz, operasyon bölgesinde izin, kolun iç yüzeyinde kalacak şekilde hedeflendiğini ifade etti. Türkyılmaz, kol germe operasyonunun genellikle meme ameliyatları ile kombine yapılabildiğini, kol germe işlemi sonrasında hastaların sadece bir gün hastanede kalmaları gerektiğini ve sonrasında özel kol korseleri ile desteklendiğini anlattı. Sırt germenin sırtta sütyen hattında gizli kalacak şekilde yapılan bir kesi ile sağlanabildiğini vurgulayan Türkyılmaz, sırt liftinginin meme operasyonu ile kombine edilerek upper body lift (üst vücut germe) yapılması ile aynı seansta birden çok deformitenin tedavisinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Bacak germe operasyonlarının hastanın sarkma ve deformite gösteren bacak bölgesindeki dikey ve yatay hattaki deformitelerin giderilmesi amacıyla yapılabildiğine dikkat çeken Türkyılmaz, genellikle bu ameliyatların kasık hattından popo kıvrımına devam eden, bacağın iç kısmında kalacak bir kesi ile planlandığını belirtti.

Yüz ve boyun germe işlemleri ile yüzdeki sarkmış ve dolgunluğunu yitirmiş alanlar için, germe ve uygun yüz dolgunluğunun sağlanmasının planlandığını söyleyen Op. Dr. Türkyılmaz, izlerin saklı kalacak şekilde, uygun yüz dolgunluğunda gergin cilt yapısı elde edilerek yüz ve boyun germe işleminin planlandığını ifade etti.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz, ‘’Post Bariatrik Cerrahi konusunda vücudun tüm alanlarında gelişmiş olan yaygın defortmitelere özel yöntemlerle yaklaşılarak doğal ve kabul edilebilir bir sonuç elde etmek hedeflenmektedir’’ dedi.

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