"Obezite ailevi problemleri tetikliyor"

İSTANBUL, (DHA) - OBEZİTENİN ailevi problemlerin tetikleyicisi olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Obeziteden dolayı kişilerin hayata bakışı değişip depresyona olan yatkınlığı artıyor.Bu durumda kişisel mutluluğunu ve aile huzurunu olumsuz etkiliyor. Obezite fiziksel hareketi kısıtladığı için öz bakım ve ailevi sorumlulukları ihmale sevk ediyor\" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, obezitenin insan yaşamına olan etkileri ve günümüzde geliştirilen tedavi yöntemleri üzerine açıklamalarda bulundu. Son yıllarda geliştirilen teknolojilerin,ameliyatların ve ameliyat sonrası bakımın mükemmel seviyede olduğunu belirten Doç. Dr. Çiftçi, \"Bu sayede genç ya da yaşlı herkes obeziteden kaynaklı aile içi sıkıntıları yaşamak durumunda kalmadan, hastanın vücut değerleri ve kapasitesi gözden geçirildikten gerekli önlem ve tedbirler alındıktan sonra ameliyat olabiliyor. Öyle ki kalp krizi geçirmiş hastalara dahi bu cerrahi operasyonları uyguluyoruz. Ameliyat sonrası kilo verdikten sonra çok daha rahat bir yaşam sürmelerini mümkün kılıyoruz” diye konuştu.

“KİLO VERMEK İÇİN BİRÇOK FARKLI YÖNTEM VAR”

Obezite ameliyatı olanların kilo kaybetme oranlarının değişkenlik gösterebileceğini belirten Doç. Dr. Çiftçi, “Hastalarımız büyük oranda ideal kilolarına inebiliyor ve tavsiyelere uyduğu sürece sağlıklı bir hayat geçiriyor. Hastaların zamanında ve etkin kilo vererek zayıflaması gerekiyor. Bilimsel temelde hızlı kilo vermek bazı sakıncalı durumları barındırabiliyor. Kilo vermek için farklı birçok yöntem kullanılıyor. Fiziksel faaliyetten, diyete, egzersize, mide botoksu ve balonuna farklı cerrahi tekniklere kadar uzanan çözüm yolları mevcut\" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar sonrası başarı oranlarının yüzde 90’lara kadar vardığını belirten Doç. Dr. Çiftçi, \"Yeterki karşılıklı fikir birliği ve çözüm odaklı yaklaşımla hareket edelim\" dedi.