Türk sinemasının usta oyuncularından Uğur Yücel, hakkında çıkan ‘karşılıksız çek nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı günün ertesinde ABD'ye kaçtığı' iddialarını yalanladı.



Dün sabah THY’nin TK 001 uçağı ile İstanbul'dan New York'a hareket eden Yücel yerel saatle 15.15'te New York JFK Havalimanı'na indi. Hakkında ‘ABD'ye kaçtı' söylentilerini duyunca şaşıran Uğur Yücel, “Allah aşkına, ne kaçması, niye kaçayım, filmlerim, dizilerim, her şeyim Türkiye’de, cuma günü Türkiye'ye döneceğim” dedi.



New York'a ünlü yönetmen Fatih Akın'ın yönettiği ve kendisinin de rol aldığı ‘New York I love You' (New York Seni Seviyorum) adli filmin galası için geldiğini ve 3 gün kaldıktan sonra Türkiye'ye döneceğini anlatan Uğur Yücel, “Ortada kaçma diye bir şey yok. Onlar ne yazarlarsa yazsınlar. Bizim işimiz, dizilerimiz, hayatımız orada. Cuma günü döneceğim Türkiye'ye” dedi.



Uğur Yücel JFK Havalimanı’ndan kendisini karşılayan bir şoförün kullandığı limuzin ile ayrıldı.



Uğur Yücel hakkında, karşılıksız çek vermek nedeniyle para cezası verildiği, bu cezanın ödenmemesi durumunda hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı haberlerinin yanı sıra, sanatçının ‘New York Seni Seviyorum' filminin galası için New York’a gelmesi, bazı yayın organları ve internet sitelerinde ‘Uğur Yücel ABD’ye kaçtı' diye yer almıştı.