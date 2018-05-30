"MS tedavisinde yeni ilaçlar ve kişiye özel tedavi umut veriyor"

İSTANBUL, (DHA) - MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, Multipl skleroz (MS) hastalığına farkındalık oluşturmak adına 30 Mayıs Dünya MS Günü’nde açıklamalarda bulundu. Dünyada yaklaşık 2.3 milyon kişinin MS hastası olduğunu söyleyen Yrd.Doç. Dr. Düz, \"Kadınların daha çok yakalandığı MS, sıklıkla 20-40 yaş arasında görülüyor. Tam olarak genetik bir hastalık olarak tanımlanmayan MS, ailesinde MS hastalığı olan kişilerde 5 ile 7 kat daha fazla izleniyor. Fakat son dönemlerde yaşanan umut verici gelişmelerden MS hastalığına yönelik yeni ilaçların kullanıma girmesi ile özürlülük oranını belirgin derecede azaltıyor\" dedi.

DÜNYADA 2.3 MİLYON KİŞİ MS HASTASI

Dünyada yaklaşık 2.3 milyon kişinin etkilendiği MS’in kişinin bağışıklık sisteminin kendi beyin ve omurilik dokusuna saldırıya geçmesi sonucu oluştuğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Düz, hastalık seyrinde uyuşma, güçsüzlük, görme problemleri, dengesizlik, çift görme gibi nörolojik yakınmaların olabileceğini belirtti.

\"ENFEKSİYONLAR VE ATEŞ ATAKLAR İÇİN TETİKLEYİCİ OLABİLİR\"

MS sürecinde gelişen bu atakları \'en az 24 saat devam eden nörolojik bozukluk\' olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Düz, şunları söyledi;

\"Özellikle enfeksiyonlar ve ateş, ataklar için tetikleyici olabilir. Zaman içinde atakların bir kısmı tam iyileşmeyebilir ve ataktan geriye kalan nörolojik fonksiyon kayıpları olabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde idrar kaçırma, dikkat eksikliği ve unutkanlık yaşanabilir. Öncelikle atak tedavisi, sonrasında koruyucu tedaviler uygulanıyor. Eğer hasta atak geçiriyor ise, atak anında (steroid) kortizon tedavisi uygulanıyor. Koruyucu tedavi olarak kullanılan çok sayıda ilaç mevcut. Hangi ilacın seçileceğine hasta özelinde karar veriliyor, bu dönemde tedaviyi kişiye özel olarak seçmek gerekiyor. Bu ilaçlar da hastalığı tamamen iyileştirmiyor ancak atak sayısını azaltabiliyor, hastalık gidişatını yavaşlatabiliyor.\"

\"MS HASTALARI AŞI OLMADAN ÖNCE MUTLAKA HEKİMLERİNE DANIŞMALI\"

MS hastalarında bazı aşıların bağışıklık sistemini tetikleyerek ataklara neden olabildiğine dikkat çeken Yrd.Doç. Dr. Düz, şöyle konuştu:

\"MS hastaları aşı olmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekir. Özellikle vücut ısısının artışı ile MS atakları tetiklenebilir ya da önceki atak bulguları yeniden ortaya çıkabilir. Bu nedenle vücut ısısını artıran enfeksiyonlardan sakınmak için gerekli önlemlerini almalılar ve sıcak banyo ya da güneş ışığından uzun süre maruz kalmamalıdır. En önemlisi de hastalık erken dönemde tanı almaz ya da uygun şekilde tedavi edilmez ise hastalığın özürlülüğü giderek artabilir. Bu nedenle hastalığı erken dönemde teşhis edebilmek çok önemlidir.\"

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