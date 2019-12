-"MİLLETİN ANASINI AĞLATTIN" EDİRNE (A.A) - 11.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, ''Bay Kemal, bak Edirne ne diyor. SSK Genel Müdürüyken 8 sene bu milletin anasını ağlattın. Bir SSK'yı yönetemedin, benim vatandaşım hastane kuyruklarında az mı çile çekti. Ben de SSK'lıydım, inim inim inlettin bizi'' dedi. Erdoğan, partisince Edirne'deki Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sağlık yatırımlarına değinerek, yepyeni bir dönem başlattıklarını, herkesin sağlık alanında istediği hastaneye ve eczaneye gidebildiğini belirtti. ''Bay Kemal, bak Edirne ne diyor. SSK Genel Müdürüydün. SSK Genel Müdürüyken 8 sene bu milletin anasını ağlattın'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir SSK'yı yönetemedin, benim vatandaşım hastane kuyruklarında az mı çile çekti. Ben de SSK'lıydım, inim inim inlettin bizi. Gider numarayı alırdık, doktor efendi bizi muayenehaneye çağırırdı. Muayenede para vereceksin, parayı vermeden tedavi var mı, yok. Böyle bizi ıstırap çukurunda inlettiler. Şimdi hangi yüzle çıkıyor milletin karşısına anlamak mümkün değil. 1999'a kadar orada kaldı ve zarar... En sonunda baktı, 'Bu işi götüremiyorum, batacağım'. Merhum Ecevit'e gitti, 'Aday yapar mısınız beni' dedi. Ecevit de tabii, 'Senin gibi başarısız bir genel müdürü nasıl aday yapayım' dedi ve veto etti, yapmadı, gönderdi. Şimdi de çıkmış kalkıyor sağlıkla ilgili olarak konuşuyor, konuşamazsın.'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisini televizyon programına davet ettiğini anımsatan Erdoğan, ''Sevsinler seni. Sen dur bakalım daha çırak bile olamadın. Sen daha amatör küme oyuncususun. Süper lig takımıyla amatör küme bir araya gelir mi?'' dedi. Vatandaşların sağlık alanında istediği hastaneye gidebildiğini ifade eden Erdoğan, ''Hiçbirinize bir ayrım yapılamaz. Yapıldığı anda hemen bunu kaymakama, valiliğe, en azından hiçbirinden bilgi alamıyorsanız teşkilatıma bildirin'' diye konuştu. -TOPLU KONUT YATIRIMLARI- Başbakan Erdoğan, Türkiye'de 490 bin konut yaptıklarını, 360 binini sahiplerine teslim ettiklerini, diğerlerinin inşasının devam ettiğini belirtti. Erdoğan, gelir durumu iyi olmayan yeni evlenecek çiftler için 50 metrekarelik daire yaptıklarını, çeyizini, beyaz eşyasını, mobilyasını da aldıklarını, 20 yıl vadeyle ayda 100-150 TL taksitle vereceklerini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, ''İstiyoruz ki benim insanım berbat yerlerde kalmasın. Şimdi Roman kardeşlerimiz için modern projeler ürettik ve bu modern projeler şu anda inşa ediliyor. Bunları da Roman kardeşlerime vereceğiz. İstiyoruz ki farklı bir Türkiye, ayrımcılığın olmadığı bir Türkiye'yi herkes görsün'' diye konuştu. -ULAŞIM YATIRIMLARI- Ulaşımda, kendilerinden önce yapılan bölünmüş yolların toplamının 6 bin 100 kilometre olduğunu, AK Parti iktidarının ise 13 bin 600 kilometre daha bölünmüş yol yaptığını belirten Erdoğan, bunu 15 bin kilometreye tamamlayacaklarını, 2023'e kadar 15 bin kilometre daha bölünmüş yol yapacaklarını kaydetti. Türkiye'de hızlı trenin adının bile olmadığını, şimdi Ankara-Eskişehir hızlı treninin çalıştığını, Eskişehir-İstanbul hızlı tren hattı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Erdoğan, Ankara-Konya'yı da bu ay hizmete aldıklarını söyledi. Havayolunu halkın yolu haline getirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şu Kapıkule'nin halini biliyordunuz değil mi? Neydi? Mezbelelik miydi? Şimdi nasıl oldu Kapıkule? Dış hatlarda yolcu sayısını 52,2 milyona, iç hatlarda yolcu sayısını 102,8 milyona çıkardık. Fiyatlar ucuz, benim vatandaşım artık her yere gidiyor. Çiftçilerimize Cumhuriyet tarihinin en büyük desteklerini verdik. Geçtiğimiz 8,5 yılda çiftçimize toplamda 36 milyar 300 milyon lira destek verdik. Bütün bunlarla beraber yolumuza KÖYDES, BELDES destekleriyle de devam ettik, ediyoruz.'' İçme suyu, atık su ve yağmur suyu kanallarını yapmak için 400 milyon TL hazırladıklarını belirten Erdoğan, bu parayı da belediyelere yeniden ayağa kalkmaları için vereceklerini ifade etti. -EDİRNE'YE YAPILAN YATIRIMLAR- Başbakan Erdoğan, Edirne'ye eğitim alanında 604 derslik yaptıklarını, 5 bin 532 adet bilgisayar gönderdiklerini söyledi. Trakya Üniversitesi bünyesinde Balkan Araştırma Enstitüsü, 2 fakülte, 2 yüksek okul, 3 meslek yüksek okulu ve Trakya Teknopark'ın hizmete girdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''2002 yılında 3 bin 760 olan yüksek öğretim yatak kapasitesini 4 bin 126'ya yükselttik. Şimdi Edirne'de bin, Uzunköprü'de 500 yatak kapasiteli toplam 2 yurdumuz var, inşallah bunları da halledeceğiz. Yapımına bizden önce başlanan, Keşan Devlet Hastanesi ek binası, Edirne Devlet Hastanesi kreş binası ve bir Aile Sağlığı Merkezini tamamladık, hizmete açtık. Uzunköprü'yü restore ediyoruz. Edirne Adalet Sarayının yapımına süratle devam ediyoruz, inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Ulaşımda Edirne'de bizden evvel 80 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Buna 8,5 senede 164 kilometre daha bölünmüş yol ilave ettik. Edirne'yi, Tekirdağ ve Çanakkale'ye bölünmüş yolla bağladık. Doğalgazı Edirne'ye getirdik. Artık kombiye bas, bütün daire sıcak. Sıcak su evde.'' Edirne'de 87 eserin onarımını yaptıklarını anlatan Erdoğan, ''Fatih Camisi, Hacı Süleyman Efendi Camisi, Alaca Mustafa Paşa Camisi, Çakırağa Camisi, Eski Cami, Has Yunus Baba Türbesi, Keşan Hamamı ve Kadı Bedrettin Çeşmesi'ni restore ederek hizmete açtık'' dedi. 12 Haziran'da Türkiye ve Edirne'ye hizmet yolunda durmaksızın yürümeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, ''Bu seçimde karar sizde, yetki sizde, mühür sizde. 32 gün... Kale unutmayın, içeriden fethedilir. Onun için hanım kardeşlerim 32 gün yoğun çalışmaya hazır mıyız? Beyler, hanımların sesini duydunuz mu? Hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? 3 milletvekilliğini ne yapacağız? 3'te 3'e var mıyız? Yatarak değil, koşacağız, çalışacağız.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte ''Bana her şey seni hatırlatıyor'' şarkısının mısralarını söyledi. -MİTİNGDEN NOTLAR- Edirne Selimiye Camisi'nin önündeki meydanda gerçekleştirilen mitingde Erdoğan yaklaşık bir saat konuştu. Miting alanında, ''Sayın Başbakanımız Serhat Şehir Edirnemize Hoş Geldiniz'' yazılı dev pankart asıldı. Ellerinde, Türk bayrağı ile AK Parti bayrağı taşıyan partililer, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları attı. Konuşması sırasında başörtülü öğrencilerin üniversiteye giremediklerini ifade etmeleri üzerine Erdoğan, ''Halloldu zaten, giriyorsunuz derslere. Burada almıyorlar mı sizleri?'' diye sordu. Öğrencilerin, ''Evet'' demesi üzerine Erdoğan, ''Ciddi mi söylüyorsunuz?'' dedi. Miting meydanında sahnenin iki yanına Atatürk ve Erdoğan'ın posterleri asıldı. Miting alanındaki, Olin Edirne basketbol takımı taraftarlarının, ''Mimar Sinan Arena kulübümüzün olmalı, emir sizden, minnet bizden'' pankartı dikkati çekti. Miting öncesinde partililere, Başbakan Erdoğan'ın ''Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim'' şiir klibi ile Aşık Veysel'in ''Benim Sadık Yarim Kara Topraktır'' şarkısı dinletildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanında özel harekat timleri de görev yaptı.