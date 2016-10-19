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Yaşam
Deutsche Welle

"Michael Moore Trump Diyarında" gala yaptı

ABD’li ünlü belgesel yönetmeni Michael Moore'un Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump hakkındaki filmi “Michael Moore in Trumpland”ın galası izleyici akınına uğradı.

19 Ekim 2016 20:34

Yönetmen Michael Moore'un son belgesel filmi "Michael Moore in Trumpland”ın (Michael Moore Trump Diyarında) salı akşamı New York'ta yapılan galasında izdiham yaşandı. Ücretsiz olan gösterim öncesinde izleyiciler saatlerce sinema salonunun önünde bekledi. Moore, filmin galasını Twitter üzerinden duyurduğu için gösterim birçok izleyici için sürpriz oldu.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'ı anlatan filmin gösteriminde 62 yaşındaki Michael Moore da hazır bulunarak, izleyicilerin sorularını yanıtladı. Filmin tanıtımında, Michael Moore'un "riskli ve çok komik tek adam şovu ile doğrudan düşmanın bölgesine, 2016 seçimlerine haftalar kala Trump'ın ülkesinin derinliklerine daldığı” ifadesi yer aldı.

Michael Moore, Colorado Eyaleti'nde bir okulda iki öğrencinin silahlı saldırı düzenlemesinden yola çıkarak ABD'deki ateşli silahlar kültürünü ele aldığı "Bowling for Columbine” filmi ile 2003 yılında Oscar kazanmıştı. 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarını ve dönemin başkanı George W. Bush'un izlediği siyaseti eleştirdiği "Fahrenheit 9/11” yönetmenin ses getiren filmlerinden biri olmuştu.

ABD'li ünlü yönetmen başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlardan aday olmak isteyen Senatör Bernie Sanders'i desteklediğini açıklamıştı. Ancak, Sanders ön seçimlerde Hillary Clinton karşısında kaybedince, Michael Moore, Clinton'ı desteklemeyi reddetmişti. Michael Moore buna gerekçe olarak da, eski Dışişleri Bakanı ve Senatör Hillary Clinton'ın ABD'nin Irak'a yönelik askeri operasyonu desteklemesini göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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