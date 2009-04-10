"Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri" dağıtıldı

"12. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri", törenle sahiplerini buldu.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ndeki (TGC) törende konuşan eski Devlet Bakanı Adnan Ekmen, Metin Göktepe'nin hayatını kaybettiği dönemde İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı.



Göktepe'nin ölümünün aydınlatılabilmesi için yaptığı çalışmalara değinen Ekmen, bu çalışmalar nedeniyle "üstü kapalı" ve "açık" şekilde tehdit edildiğini ifade etti.



Törene katılan Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'ye hitap eden Ekmen, "Ateş düştüğü yeri yakıyor dostlar. Bir evlat yitirmenin acısını, ancak evladını yitirenler bilir. Seni anlıyoruz ana, acını paylaşıyoruz. Metin'ini koruyamadık, bizi affet" dedi.



Tek tesellilerinin, sanıkların yargı önüne çıkarılmaları olduğunu belirten Ekmen, "Metin, bir basın şehididir, demokrasi, özgürlük şehididir. Yalnız Metin değil, ölen bütün gazetecilerimiz birer şehidimizdir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Metin Göktepe Ödül Komitesi'nce belirlenen isimlere ödülleri dağıtıldı.



"Yazılı Haber Ödülü"; 1 Haziran 2008'de Vatan gazetesinde "Herkesin Haberleşmesi İzleniyor" başlığıyla yayımlanan haberle Kemal Göktaş'a, 1 Haziran 2008'de Milliyet Gazetesinde "Biri Bizi Gözetliyor" başlığıyla yayımlanan haberle Gökçer Tahincioğlu'na, "Görüntülü Haber Ödülü"; 10 Ağustos 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında sürmekte olan savaşta, Güney Osetya sınırında saldırıya uğrayan NTV'den Hilmi Hacaloğlu ve Cumhur Çatkaya ile Kanaltürk'ten Levent Öztürk ve Güray Ervin'e verildi.



"Fotoğraf Ödülü"; 2 Mayıs 2008'de Evrensel Gazetesinde yayımlanan "Orantılı Faşizm" fotoğrafıyla Uğraş Vatandaş'ın, "Yerel Gazetecilik Ödülü"; 16 Eylül 2008'de İskenderun Ses Gazetesinde "Mektubun akıttığı 25 yıllık gözyaşı, son mektubun fotokopisi ailede" başlığıyla yayımlanan haberle Akın Bodur'un oldu.



"Jüri Özel Ödülü"nü ise 3 Mart 2008'de Diyarbakır'da çektiği "Çöp Evdeki Dram" adlı fotoğrafıyla Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü muhabiri İbrahim Yakut aldı.



ATV ile Sabah gazete ve dergi grubunun bağlı olduğu Turkuvaz iş yerlerinde greve çıkan gazetecilerin "Dayanışma Ödülü"ne değer görüldüğü törende, yazı yazdığı grupta gerçekleşen grevi köşesine taşıyan, toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarına köşesinde yer verme duyarlılığı gösteren gazeteci Umur Talu'ya da "Onur Ödülü" verildi.



Öte yandan, Metin Göktepe'nin doğum gününe denk gelen 10 Nisan'da gerçekleştirilen törende daha sonra, Göktepe'nin doğum günü pastası kesildi.



Törene, TGC Başkanı Orhan Erinç ve eski TGC Başkanı Nail Güreli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

