"Metabolik cerrahi operasyonları diyabeti kontrol altına almaya yardımcı oluyor"

İSTANBUL, (DHA) OBEZİTE dünyada gittikçe yaygınlaşırken tip 2 diyabet de beraberinde artış gösteriyor. Genel Cerrahi ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli son yıllarda obezite hastalarına uygulanan metabolik cerrahi yöntemi ile hastaların kilo verdiğini ve bununla birlikte özellikle insülin kullanan tip 2 diyabet hastalarında da diyabetin kontrolünün sağlanmasında yardımcı olduğunu belirtti.

TİP 2 DİYABETİN EN YAYGIN OLANI

Bedirli, ‘’Tip 1 diyabet, vücudun insülin üretememesinden kaynaklanır. Bu hastalar kan şekerlerini kontrol altında tutabilmeleri için insüline ihtiyaç duyarlar. Tip 2 diyabet, vücudun yeterli düzeyde insülin hormonu üretememesine veya vücuttaki hücrelerin insülin’i uygun bir şekilde kullanamamasına bağlı kan şekerinin yüksek olmasıdır. Bazen her iki nedenin kombinasyonu da olabilmektedir. Tip 2 diyabet şeker hastalığının en yaygın şekli olup, dünyadaki şeker hastalarının %90’ını tip 2 diyabet oluşturmaktadır’’ dedi.

HER 21 SANİYEDE BİR KİŞİYE DİYABET TANISI KONULUYOR

Prof. Dr. Bedirli her 21 saniyede 1 kişiye diyabet tanısı koyulduğunu açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: \"ABD\'de 30 milyondan fazla şeker hastası bulunmakta ve her 21 saniyede bir kişiye şeker hastalığı tanısı konulmaktadır. Yapılan bir çalışmaya göre 2020 yılına kadar her 10 Kanada\'lıdan birine tip 2 diyabet tanısı konulacağı bildirilmiştir. Şeker hastalığı tedavi edilmediğinde, uzun dönemde böbrek yetmezliği, körlük, sinir harabiyetleri, kardiovasküler hastalıklar ve felç gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Metabolik cerrahisi ile tip 2 diyabet kontrol altına alınabiliyor.\"

En iyi bilinen metabolik cerrahi prosedürünün, 20 yılı aşkın deneyimiyle Roux-en-Y Gastrik Bypass olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, gastrik bypass ameliyatı uygulanan hastaların % 80’inde şeker hastalığının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Bunun dışında sleevegastrektomi ve duodenalswitch ameliyatlarının da şeker kontrolünde uygulanan diğer metabolik cerrahi işlemler olduğunu vurgulayan Bedirli, son zamanlarda, özellikle aşırı kilo sorunu olmayan ancak tip 2 diyabeti olan hastalarda İlialİnterpozisyon ve Duodenojejunal Bypass ameliyatlarının gündeme geldiğini ifade etti.

