"Meme küçültme ameliyatı sadece estetik değil, sağlık için de gerekli"

İSTANBUL, (DHA) ESTETİK , Plastik ve RekonstrüktifCerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Beyhan, büyük ölçülerde memeye sahip kadınların sadece estetik değil sağlık amacıyla da meme küçültme ameliyatına başvurduğunu açıkladı.

Dr. Beyhan, güzel memenin her zaman büyük meme demek olmadığını belirtti ve genellikle cerrahi, bazen de liposuction ile meme küçültme yapılabildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti,

\"Görünüm açısından vücut kitle endeksi ile doğru orantılı göğüslere sahip olmak hem sağlık hem de dış görünüm açısından idealdir. Büyük göğüslü kadınlar, sırt ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı, hareket kısıtlılığı, meme altında pişik ve mantar gibi ciddi sorunlarla baş ediyor. Meme kistleri ve meme kanserinin de büyük memesi olan kadınlarda görülme sıklığının daha yüksek olduğunu biliyoruz.\"

‘’MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI GÖRSELLİK KADAR, İŞLEVSELLİĞİN DE ÖN PLANDA TUTULDUĞU BİR AMELİYATTIR’’

Meme estetiği alanında en önemli operasyonlardan birisinin meme küçültme ameliyatı olduğunun altını çizen Op. Dr. Gökhan Beyhan, özellikle aşırı büyük memelere sahip olan kadınların sıkça yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle meme küçültme işlemi yaptırdığını ifade etti.

Meme büyümesinin 13-14 yaşından itibaren başlayıp, 20 yaşına kadar devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Beyhan, meme büyüklüğünün sağlık açısından oldukça rahatsız edici bir durum olduğundan dolayı 20 yaş üzeri hastalarda uygulanmasının önerildiğini dile getirdi. Meme küçültme yaşı 35\'in üzerinde ise, rutin olarak mamografi sistemiyle olası bir meme hastalığının taranmasının gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Gökhan Beyhan, çok daha erken yaşlarda sonografinin daha fazla fikir veren bir sistem olduğunun altını çizdi.



\"MEME KÜÇÜLTMENİN İKİ AMACI VAR\"

Meme küçültme ameliyatlarının iki amacı olduğunu söyleyen Op. Dr. Beyhan, birincisinin memenin küçültülerek ağırlığının azaltılması olduğunu, bunun kişinin konforunu arttırmak ve kişiyi meme büyüklüğünün neden olduğu sağlık problemlerinden kurtarmak için yapıldığını, ikinci amacın ise, geride bırakılan meme dokusundan, kişiyi mutlu eden güzel ve doğal görünümlü göğüslerin oluşturulması olduğuna dikkat çekti.

\"AMELİYAT ÖNCESİ DOKTORLA KONUŞULMALI\"

Op. Dr. Gökhan Beyhan, ameliyat öncesinde doktorla hastanın memenin ameliyattan sonra alacağı şekli ve boyutu detaylı konuşmaları gerektiğini belirtti ve \"Bu aşamada doktor gereken bilgiyi verecektir. Ameliyat öncesi planlama ameliyatın kendisi kadar önemlidir\" dedi. Meme küçültme ameliyatları hakkında hastaların en sık endişe duydukları durumun, ameliyat sonrasında kalacak izler olduğunu belirten Beyhan, ameliyat planlanması, çizim aşamasında kalacak ameliyat izinin yeri ve şekli hakkında hastanın aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Op. Dr. Gökhan Beyhan, \"Ameliyatı gerçekleştirecek olan plastik cerrahınızla, memenin ameliyat sonrası alacağı büyüklüğe ve şekle birlikte karar verilmelidir\" dedi.

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