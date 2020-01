"Meme boyutlarının yetersiz olması kadınların psikolojilerini bozuyor"

İSTANBUL, (DHA)-KADIN memesinin, dişiliğini tanımlayabilmesinde ve annelik konusunda çok önemli rol oynadığını dile getiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, küçük, gelişmemiş veya asimetrik gelişmiş göğüslerin kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Op. Dr Alper Tuncel, yıllar içerisinde veya hamilelik ve emzirme sonrasında göğüs volümünde olan azalmaya bağlı küçülmeler olabileceğini vurguladı ve deforme olmuş, sarkmış memeleri dikleştirmek veküçük memeleri büyütmek amacıyla yapılan meme estetiği ameliyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

\"AMELİYATTAN BİR HAFTA SONRA İŞİNİZE DÖNEBİLİRSİNİZ\"

Genellikle aşırı kilolu ya da doğum yapmış kadınlarda görülen meme sarkıklığının estetiksel ve psikolojik sorunları beraberinde getirdiğini belirten Op. Dr. Tuncel, \"Yaşın ilerlemesi, kilo kaybı, hamilelik ve emzirmek, memelerin yıpranmasına, içinin boşalarak sönük bir hale gelmesine ve sarkmasına sebep oluyor. Meme dikleştirme ameliyatı ile deforme olmuş sönük ve sarkık memeler silikon ve dolgu maddeleri ile dolgunlaştırılıyor, dikleştiriliyor. 1 hafta sonra da tekrar çalışma hayatına dönebiliyorlar\" dedi.

\"6 HAFTADAN SONRA TAMAMEN İYİLEŞME SAĞLANIYOR\"

Meme estetiği olacak hastaların en çok endişelendiği durumun implantların patlaması olduğunu belirten Tuncel, \"6 haftalık bir iyileşme sürecinin ardından her türlü sportif aktiviteyi yapabildiklerini söyledi. Tuncel, \"Hastalar ameliyattan sonra 2\'inci günde uçağa binebilir. Kesici veya delici alet yaralanması dışında da silikon protezlerin patlaması mümkün değildir. Birçok hasta emzirmeyi ve his kaybı olup olmayacağını merak eder ancak emzirmeye engel bir durum yoktur ve sinirler de korunduğu için his kaybı yok denecek kadar azdır. Ayrıca ameliyattan sonra bir miktar iz kalır ancak önemli olan izin kalitesi ve yeri itibariyle görünmemesidir\" diye konuştu.

Op. Dr. Alper Tuncel,meme büyütme ameliyatının gelişim sürecini tamamlamış ve ameliyatın seyrini etkileyecek düzeyde bir rahatsızlığı bulunmayan tüm kadınlara yapılabildiğini belirtti. Ameliyatın genel anesteziyle yapıldığını, 1 saat sürdüğünü ve ağrısının diğer ameliyatlara göre çok daha az olduğunu sözlerine ekleyen Op. Dr. Alper Tuncel, bazı hastaların vücutlarında kas ağrısına benzer bir gerginlik hissettiğini, 1 hafta sonra fiziksel olarak ağır olmamak şartıyla tekrar çalışma hayatına dönülebildiğini ifade etti. \" 4 ila 6 hafta sonra spor yapılabilir\" Tuncel, bu süre sonrasında aşırı dikkat etmeyi gerektirecek bir durumun kalmayacağını söyledi.

\"MEME ESTETİĞİ AMELİYATLARINDAN SONRA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER\"

Meme estetiği ameliyatlarından sonra ilk 2 haftalık süreçte sırt üstü yatılmamasına, kolların mümkün olduğunca az kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Tuncel, uyulması istenen tüm kurallara harfiyen uyulması gerektiğini, kanı sulandırıcı etkisinden dolayı en az 45 gün boyunca hiçbir şekilde aspirin kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

1 hafta sonra çok ağır olmayan işlerin yapılmaya başlanabileceğini, ameliyat bölgesinde oluşan morluk ve şişliklerin azalacağını, meme bölgesinde azalan duyu hissinin de geri döneceğini ifade eden Op. Dr. Alper Tuncel, ameliyattan birkaç ay sonra memelerin en son ve doğal şeklini alacağını söyledi.

(FOTOĞRAF)